 هل تعرف الأعراض الجانبية الشائعة لعقاقير فقدان الوزن؟

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

هناك العديد من الأدوية المعتمدة التي يمكن استخدامها لعلاج السُّمنة، ولكن رغم أنها تساعد على فقدان الوزن، إلا أن بعضها يؤدي لآثار جانبية، قد تكون خطيرًة أحيانًا.

ووفقًا لمجلة بابا ميل، يجب أن يكون الجميع على بينة من هذه الآثار الجانبية:

1- أورليستات (زينيكال)

يمكن الحصول على عقار أورليستات (زينيكال) من خلال وصفة طبيبة أو دونها، والفرق بين الاثنين هو الجرعة، فالعقار ذو الوصفة الطبية يتكون من 120 ملغم من أورليستات، في حين أن جرعة العقار دون وصفة طبية تحتوي على 60 ملغم من أورليستات.

أما عن الآثار الجانبية، فقد اكتشف أنه يسبب تلف الكبد، وذلك لأنه يمنع امتصاص الدهون، كما يسبب انتفاخ البطن، ويمنع حركة الأمعاء بصورة طبيعية ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه الآثار الجانبية قصيرة الأجل وقد يحتاج المرضى إلى تناول مكملات الفيتامينات لضمان حصولهم على التغذية الكافية، ويجب ألا تتناول النساء الحوامل هذا العقار.

2- فينترمين/توبيرامات (كسيميا)

نشأت مخاوف صحية خطيرة عن المزج بين عقار فينترمين وتوبيراميت (كسيميا)، وشملت هذه المخاوف العيوب الخلقية ولا ينبغي أن تتناوله النساء الحوامل أو اللاتي يخططن للإنجاب، كما ينصح بوقف هذا العقار للأمهات المرضعات أو التوقف عن الرضاعة الطبيعية.

ويُمنع هذا العقار عن الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أوالغلاكوما “المياه الزرقاء بالعين” أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

3- لوركاسيرين (بلفيك)

قد يسبب عقار لوركاسيرين (بلفيك) عيوبًا خلقيًة، ويُمنع عن النساء الحوامل واللاتي يخططن للإنجاب، وعلى الأمهات المرضعات أيضًا، ويمكن أن يسبب متلازمة الـ “سيروتونين” أو متلازمة الذهان الخبيثة (NMS).

4- ليراغلوتايد (ساكسيندا)

ليراغلوتايد عبارة عن حقنة اسمها التجاري “ساكسيندا”، وهي تسبب أورام الغدة الدرقية في القوارض، ومع ذلك لم يعرف بعد ما إذا كانت يمكن أن تسبب هذه الأورام لدى البشر.

وتشمل الآثار الجانبية الخطيرة التهاب البنكرياس، وأمراض الكلى وأمراض المرارة، والأفكار الانتحارية وعلاوًة على ذلك، يمكن أن ترفع معدل ضربات القلب كما تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا الغثيان والإمساك والإسهال والتقيؤ، وانخفاض في الشهية وفي نسبة السكر في الدم.

ويُمنع العقار عن المرضى الذين يعانون من اضطراب الغدد الصماء، أو المرضى الذين لديهم تاريخ عائلي من سرطان الغدة الدرقية النخاعي كما يُمنع أيضًا عن الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات، وأي شخص لديه حساسية من الليراغلوتايد.