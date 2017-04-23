شرب عصير هذه الفاكهة يقلل من الكوليسترول؟

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

عادة ما توصف أدوية الستاتين للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم أو يُنصحون بفقدان الوزن، وينصح آخرون أيضًا بتقليل كمية الملح في النظام الغذائي، ووقف شرب الكحول والتدخين.

ومع ذلك، فإن مجرد إضافة أنواع معينة من المواد الغذائية إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد على خفض الكوليسترول.

ووفقًا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، يمكن لفاكهة أن تعود بالنفع على الأشخاص الذين يتطلعون إلى خفض الكولسترول، وذلك بجانب نكهتها الجميلة.

وتقول خبيرة التغذية شونا ويلكينسون:”غالبًا ما يوصي بالرمان للمساعدة في أمراض القلب والأوعية الدموية خاصة مع إمكانية خفضه لمستويات الكوليسترول”.

ويُعتقد أن الرمان يعمل بطرق متنوعة، بما في ذلك الحد من الأكسدة، ودعم نشاط أكسيد النيتريك، وتثبيط أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والمعروف أيضًا باسم الكوليسترول السيئ، كما يحتوي الرمان على مضادات أكسدة معينة تعرف باسم “البوليفينول”.

وأضافت الخبيرة “يمكنك شراء الرمان وإضافته إلى أنواع الطعام المختلفة أو يمكنك شرب عصيره، وإذا اشتريت عصير الرمان تحقق من المكونات، لأن بعض عصائر الرمان لديها كميات من السكر المضافة التي من الواضح أنها تضر بالصحة”.

وأوصت أخصائية التغذية أيضًا، بإضافة الألياف إلى النظام الغذائي للمساعدة في خفض الكولسترول، حيث تقول:”من المعروف أن الألياف القابلة للذوبان هي الأكثر شهرة في خفض الكوليسترول، عندما تكون جزءًا من نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول”.

وتلك الألياف توجد في الفاصوليا والشوفان وبذور الكتان ونخالة الشوفان، والتي قد تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو مستويات الكوليسترول السيئة.

وقد أظهرت الدراسات أيضًا، أن الأطعمة الغنية بالألياف قد تكون لها فوائد أخرى في صحة القلب مثل خفض ضغط الدم والالتهاب.

ولا تزيد المستويات العالية من الكوليسترول (LDL) من خطر الإصابة بأمراض القلب فقط، بل تزيد من فرصة التعرض للأزمات القلبية، والسكتة الدماغية، أو “السكتات الدماغية الصغيرة” (TIAS) والأمراض الشريانية الطرفية، لذلك، يوصي الأطباء بمعرفة نسبة الكوليسترول بنوعيه (HDL) و(LDL) عن طريق تحليل الدم.