اكتشاف سبب جديد لارتفاع ضغط الدم سيحدث تغييرًا كبيرًا في علاجه

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

كتشف فريق بحثي بريطاني– ألماني، سبباً جديداً لمرض ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في إدارة المرض، بحسب دراسة نشرت نتائجها مجلة “جسي انسايت”.

وأطلق الباحثون على السبب الجديد اسم “متلازمة كونشينغ”، والمرتبطة بإفراط إنتاج هرمون الإجهاد الكورتيزول، إذ من المعروف أن نحو 10% من مرضى ارتفاع ضغط الدم يعانون من الإفراط في إنتاج الغدة الكظرية لهرمون الألدوستيرون أو متلازمة “كون” المسببة للمرض.

ولكن الدراسة الجديدة، وجدت أن عددا كبيرا من المرضى الذين يعانون من متلازمة “كون” ليس بسبب الإفراط في إنتاج الألدوستيرون ولكن أيضا لنشاط هرمون الإجهاد الكورتيزول.

وبحسب الباحثة المشاركة في الدراسة ويبك أرلت، فإن النتائج تبين أن الغدد الكظرية لكثير من المرضى الذين يعانون من متلازمة “كون” تنتج أيضا الكثير من الكورتيزول، مبينةً أن الفريق قرر تسمية السبب المكتشف بالجمع بين الإفراط في الألدوستيرون والكورتيزول في متلازمة كونشينغ.

وأضافت “في الوقت الحاضر، يتم التعامل مع العديد من مرضى متلازمة (كون) مع الأدوية الموجهة ضد تأثيرات معاكسة للألدوستيرون، ومع ذلك يترك إفراز الكورتيزول الزائد دون علاج”.

وأكد الباحثون، أن الاكتشاف سيغير الممارسة السريرية للمرضى من خلال خضوعهم لتقييم أكثر تفصيلا، لتوضيح ما إذا كانوا يعانون من متلازمة “كون” أو “كونشينغ”.

وسيحتاج الباحثون لدواء جديد لعلاج مرضى كونشينغ، الذي من شأنه أن يساهم في تحسين حالتهم الصحية بشكل غير مسبوق.