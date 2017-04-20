دراسة: الفطريات منجم ذهب لإنتاج مستحضرات طبية متنوعة

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

توصل باحثون من جامعة “تشالمرز” للتكنولوجيا في السويد إلى أن نبتة عيش الغراب “الفطر” تحتوي على مزايا هائلة لم تكتشف سابقاً لاستغلالها، ولديها إمكانات هائلة لإنتاج مضادات حيوية جديدة أكثر كفاءة وفعالية من المعمولة بها.

وبحسب مجلة Nature Microbiology المعنية بالطبيعة، فإن الباحثين السويديين يؤكدون أن الفطريات منجم ذهب محتمل لإنتاج المستحضرات الصيدلانية، حيث ستحمل فوائد كبيرة للمضادات الحيوية والعقاقير الطبية الأخرى.

وذكرت المجلة الدولية “الباحثون توصلوا لذلك خلال بحثهم عن طريقة لتصنيع مضادات حيوية جديدة من موارد الطبيعة الخاصة، وعندما فحصوا جينومات من 24 نوعاً مختلفاً من الفطريات، عثروا على الجينات المسؤولة عن إنتاج مختلف المركبات النشطة مثل المضادات الحيوية”.

واكتشفوا أكثر من 1000 مسار يدل على إمكانات هائلة للفطريات لإنتاج مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد الكيميائية الطبيعية والنشطة بيولوجيا والتي يمكن استخدامها كأدوية ومنتجات كيميائية.

واكتشفت المضادات الحيوية للمرة الأولى في أربعينات القرن الماضي، حيث صنعت مادة البنسلين المستمدة من فطريات البنسليوم، لتنقذ حياة ملايين البشر، ولكن يرى الباحثون الحاجة للبحث عن مضادات حيوية جديدة بات أمرا ملحاً، لظهور أمراض جديدة تحتاج لعقاقير أكثر تأثيراً للعلاج.