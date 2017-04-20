لهذا السبب تعاني من الرشح المزمن

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

كشفت دراسة جديدة أن التهاب أنسجة الأنف والجيوب الأنفية، يمكن أن يؤدي للرشح على مدار السنة، حيث أجرى باحثون من كلية الطب بجامعة “جون هوبكنز” في الولايات المتحدة الأمريكية اختبارات على الفئران ووجدوا أن ملوثات الهواء تُضر الجهاز التنفسي العلوي.

وقال الدكتور موراي راماناثان كبير الباحثين بالدراسة: “في الولايات المتحدة وضعت اللوائح والقوانين التي تحد من تلوث الهواء ولكن في أماكن مثل نيودلهي والقاهرة وبكين حيث يُسخن الناس منازلهم بمواقد الحطب والمصانع تطلق الملوثات في الهواء يكون الناس أكثر عرضة للإصابة بمشكلات الجيوب الأنفية المزمنة”.

ولاختبار نظريتهم، قام الباحثون بتعريض 38 من الفئران البالغة من العمر 8 أسابيع إلى الهواء المُفلتر وغير المُفلتر من مدينة بالتيمور لمدة 5 أيام في الأسبوع على مدار 16 أسبوعًا.

ووجد الباحثون أن الفئران التي تعرضت للتلوث كان لديها ارتفاع في عدد خلايا الدم البيضاء، مشيرين إلى أنهم يعانون من مستويات أعلى من الالتهاب.

وأضاف الدكتور راماناثان: “الالتهاب الذي يجذب الحمضات وهو نوع من خلايا الدم البيضاء هو ما يحدث في رئتي المصابين بالربو وهذا يعني أن التعرض المزمن لتلوث الهواء أدى إلى إصابة الفئران بنوع من الربو الأنفي”.

وأظهرت اختبارات أخرى أن الطبقة السطحية داخل أنف الفئران المُعرضة للتلوث كانت أكثر سمكًا من الذين لم يتعرضوا إلى التلوث بنسبة 30 -40%.

وقال راماناثان: “لقد عثرنا على الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن تنفس الهواء الملوث يسبب انهيارًا في الجيوب الأنفية وممرات الهواء الأنفية في الفئران”.

والحفاظ على هذا الحاجز ضروري لحماية خلايا الأنسجة من الالتهاب أو العدوى من مصادر أخرى بما في ذلك حبوب اللقاح أو الجراثيم.