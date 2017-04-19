قطرة للعين تقضي على مشكلات السفر والسهر

المصدر: محمود صالح - إرم نيوز

اكتشف العلماء علاجاً جديداً لتعب السفر والسهر، في شكل قطرات للعين بعد أن وجدوا صلة بين العين والساعة البيولوجية في جسم الإنسان.

وقال العلماء: إن جسد الإنسان يستطيع معرفة الوقت بناءً على كمية الأضواء المختلفة التي تتلقاها خلايا العين.

واكتشف العلماء أن الخلايا المنتجة للهرمونات في شبكة العين ترسل إشارات ضوئية إلى جزء من المخ الذي يتحكم في إيقاعات الساعة البيولوجية الخاصة بنا ويستخدم المخ هذه الإشارات لتنظيم وظائف مثل اليقظة ودرجة الحرارة.

وعلى سبيل المثال، فإن الضوء الساطع في الصباح يساعد على تزامن الساعة البيولوجية للشخص في حين أن ضوء الليل يجعل الساعة البيولوجية للشخص لا تعمل بالشكل المطلوب.

وفي دراسة نشرت في “مجلة علم وظائف الأعضاء” وجد الخبراء أن الضوء الساطع في الخلايا المنتجة للهرمونات في عيون الفئران تتسبب في إنتاج الجزيء الذي ينظم ساعة الجسم.

وبعد تعرض المخ لنبض الضوء تتحفز منطقة محددة في المخ تتحكم في ساعة الجسم، ولكن بوضع مركب في عيون الفئران تم تخفيض رد فعل ساعة الجسم للضوء.

يذكر أن الاضطراب في عمل ساعة الجسم يثير خطر الإصابة بمرض السرطان والاكتئاب وأمراض الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.

وقال البروفيسور مايك لودفيغ أستاذ الفيزيولوجيا العصبية بجامعة إدنبرة: إن الدراسات المستقبلية يمكن أن تؤدي إلى تطوير قطرات للعين للتخلص من التعب الناتج عن السفر لمسافات طويلة.