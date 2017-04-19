اختراع رقاقة طبية للحد من الولادة المبكرة

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

اخترع باحثون أمريكيون رقاقة طبية يمكنها التنبؤ بنسبة دقيقة تصل إلى نحو 90% عن وجود خطر الولادة قبل الأوان.

وأوضح الباحث المشارك في الدراسة سونكر وولي أن المرأة الحامل لا تعرف أنها ستلد باكراً إلا عند قدوم المخاض، وبفضل الرقاقة ستتم معرفة ذلك والحد من المخاطر.

وذكر وولي أن الرقاقة مثل مختبر كامل مصغر تم تركيبه في رقاقة صغيرة واحدة، إذ إن البشر لديهم مجموعة واسعة من الجزيئات تنتشر في الدم وعندما تكون المرأة حاملاً يتغير توزيع هذه الجزيئات، وعند حدوث الولادة المبكرة يكون ذلك ناتجاً عن تغييرات إضافية في توزيع الجزيئات.

وأوضح أن الرقاقة ستتيح اكتشاف هذه التغييرات الطارئة من خلال أخذ عينات للدم على فترات محددة خلال الحمل، لأخذ التدابير الوقائية ولضمان نمو الطفل بأمان.

ويعمل الباحثون على تطوير النظام المصغر، وتبسيطه بحيث يكون قابلاً للتطبيق على نطاق واسع خلال العقد المقبل.

ويولد كل عام 15 مليون طفل قبل الأوان، وقبل أن تتاح لهم فرصة التطور الكامل داخل أرحام أمهاتهم، مما يجعل الولادة المبكرة السبب الرئيسي لوفاة الأطفال تحت سن الخامسة.