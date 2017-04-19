تعرّف على العصير العجيب الذي ينحف الخصر بفعالية

المصدر: لندن - إرم نيوز

أفادت دراسة طبية صدرت في لندن أن شرب كوب واحد من عصير الطماطم يوميا يؤدي إلى تنحيف الخصر بمقدار بوصة دون اللجوء إلى أي نظام غذائي.

وأشارت الدراسة إلى أن تجربة أجريت على عدد من النساء وجدت بأنهن فقدن أكثر من 50% من الدهون في منطقة الخصر بعد شرب ما يقارب من 280 مليلترا من عصير الطماطم يوميا خلال 8 أسابيع.

وأدى شرب هذا العصير إلى فقدان النساء أكثر من نصف كيلو من وزنهن وإلى انخفاض معدلات الكولسترول في دمائهن.

وقال باحثون في الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إن نتائج الأبحاث أثبتت بأن شرب عصير الطماطم بشكل يومي يؤدي إلى تقليص حجم الخصر وخفض الوزن ومستوى الكولسترول وتقليل خطر الإصابة بالالتهابات عند النساء اللائقات صحيا”.