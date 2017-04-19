نشاط المثانة المفرط في الرجال.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

نشاط المثانة المفرط يرجع إلى اضطراب في البول يؤثرعلى كل من الرجال والنساء وأحد الأعراض الأكثر شيوعًا التي يعاني منها الرجال خاصة، وهو الرغبة المستمرة في التبول بشكل لا يمكن السيطرة عليه وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تسريبات ومواقف مخجلة.

وترجع أسباب نشاط المثانة المفرط في الرجال إلى تضخم البروستاتا؛ ما يعيق تدفق البول من مجراه – وبين 11 و16% من الرجال تظهر عليهم الأعراض مع التقدم في السن – أو قد تكون علامة على نمو سرطان البروستاتا.

أعراض نشاط المثانة المفرط:

– ضعف العضلات بالقرب من المثانة

– التهابات المسالك البولية والمثانة

– الإمساك

– حصوات المثانة

– مرض السكري

– مشاكل الحركة

– البدانة

– الحمية الغذائية

– بعض الأدوية

– الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون والتصلب

– صعوبة بدء التبول

– صعوبة إخراج البول

– ضعف في كمية البول

يشكو الأشخاص الذين يعانون من نشاط المثانة المفرط من الاضطرار إلى الذهاب للحمام بضع مرات خلال النهار وقد يستيقظون كثيرًا أثناء الليل للتبول.

ولحسن الحظ يمكن علاج هذه الأعراض بطرق كثيرة وتشمل:

– تشخيص الحالة وتحديد العلاج من قبل طبيب مؤهل.

– تغيير نمط الحياة غير الصحي

– تناول المشروبات الصحية الطازجة والبعد عن المشروبات الغازية والصناعية.

– التقليل أو الامتناع عن تناول الكافيين والكحول إذ إنها مدرات للبول.

– تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الحمضية مثل: عصير البرتقال وصلصة الطماطم إذ تسبب تهيج المثانة.

– تناول كميات مناسبة من الماء.

– ممارسة الرياضة.