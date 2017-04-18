خبراء يكتشفون عقارًا جديدًا قد يقضي على سرطان الثدي

المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

كشفت أبحاث جديدة كيفية وقف خلايا سرطان الثدي عن النمو والانتشار، وقد ابتكر العلماء أول جيل جديد من الأدوية التي يمكن أن تقضي أو تعالج سرطان الثدي.

فقد اكتشف الباحثون أن بروتينًا يُسمّى “أوكسيديز ليسيل” (المعروف أيضا باسم لوكس) المعروف بدفع انتشار ونمو الخلايا السرطانية، يمكن أن تتم مهاجمته عن طريق هذا الدواء النموذجي المبدئي.

ووفقًا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، كشفت الدراسة الرئيسة التي تقودها فرق طبية في “معهد بحوث السرطان (إكر)” في لندن و”معهد بحوث السرطان” في المملكة المتحدة مانشستر، كيف يمكن أن يكون لـ (لوكس) السيطرة مباشرة على سرطان الثدي وكيف يمكن إبطاء تأثيراته.

وتقول الدكتورة “كارولين سبرينجر”، رئيسة الفريق الطبي: “لقد عرفنا بالفعل أن (لوكس) كان له دور في انتشار السرطان في الجسم، ولكن اكتشاف كيفية سيطرته على نمو خلايا سرطان الثدي، يُعد تغييراً حقيقياً، فهذا يعني أن الأدوية التي تعطل قدرة “لوكس” على تعزيز نمو تلك الخلايا، قد تكون قادرة على إبطاء أو منع تطور السرطان لدى المرضى كما رأينا في الفئران”.

ففي هذه الدراسة، شهدت الفئران المصابة بسرطان الثدي انخفاضًا في حجم الأورام وانتشار السرطانات عندما تتم إزالة الجينات لوكس، والأهم من ذلك، أنها كانت قادرة على البقاء على قيد الحياة لأكثر من 50 يومًا ولم تعانِ من آثار جانبية.

ويقول الدكتور “ريتشارد بيركس”: “ففي الوقت الراهن، عندما ينتشر سرطان الثدي، فإنه -للأسف- يصبح غير قابل للعلاج، ولذلك فإن تطوير العلاجات لمنع انتشار سرطان الثدي أو إبطائه سيكون أمراً حاسماً للغاية إذا أردنا علاج النساء اللاتي يمتن من هذا المرض”.

كما أضاف: “تؤكد هذه الدراسة أن “لوكس” يُعد علاجًا جديدًا ومثيرًا لعلاج سرطان الثدي وذا إمكانات كبيرة في المستقبل، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل أن يكون الدواء جاهزاً لاختباره على المرضى”.

ومع ذلك، وفضلاً عن سرطان الثدي، يمكن أن تكون هذه الدراسة الجديدة فاصلة لاكتشاف علاجات للعديد من أنواع السرطان الأخرى أيضًا، وقد تبين سابقاً أن “لوكس” يتدخل في سرطانات: الأمعاء، والبروستاتا، والبنكرياس والرئة.

ويقول الدكتور “ريتشارد ماريز”: “تبين لنا في هذه الدراسة أن تحسين معرفتنا ببيولوجيا السرطان يمكن أن يؤدي إلى تطوير أدوية جديدة، فمن خلال فهم كيف يعمل “لوكس” نستطيع ابتكار أدوية دقيقة جديدة يمكن أن تطور من إمكانية نجاة المرضى الذين يعانون من العديد من أنواع السرطان المختلفة”.