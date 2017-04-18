تناول هذا النوع من الأطعمة قد يؤدي لمشاكل في المفاصل

المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

من المعروف أن الدهون المشبعة هي المشتبه به الرئيسي في بداية الإصابة بهشاشة العظام، بعد أن وجد الباحثون أنها تغير تكوين الغضروف، ولكن العلماء يعتقدون الآن أن الكربوهيدرات قد تسبب هشاشة المفاصل أيضاً.

وأجرى الدراسة الدكتور “ين شياو”، من جامعة “كوينزلاند للتكنولوجيا” في معهد الصحة والابتكار الطبي الحيوي.

ووفقاً لمجلة “إكسبريس” البريطانية، درس الباحثون آثار الوجبات الغنية بمجموعة متنوعة من الأحماض الدهنية المشبعة الموجودة في الأطعمة مثل الزبدة، وزيت جوز الهند، وزيت النخيل، والدهون الحيوانية، والكربوهيدرات البسيطة عالية الدهون، والكربوهيدرات الشائعة في “الوجبات السريعة”، واعتقدوا أن الوجبات السريعة تغير التركيبة الكيميائية للمفاصل وتجعلها أضعف، مما يؤدي في النهاية إلى هشاشة العظام المؤلمة.

وقال البروفسور “شياو”: “نتائجنا تشير إلى أن النظام الغذائي يتعلق كثيراُ بهشاشة العظام، فقد وجدنا أن اتباع نظاماً غذائياً يحتوي على الكربوهيدرات البسيطة بجانب 20 % من الدهون المشبعة تسبب تغيرات في الركبة، حيث تعمل على إضعاف الغضروف، مما يجعلها أكثر عرضة للضرر، وهذا بدوره يؤدي إلى ألم عظمي مفصلي جراء فقدان تأثير توسيد الغضاريف”.

كما أشار الدكتور “سوندر سيكار”، إلى أن الأحماض الدهنية يمكن أن تسبب التهاب الأنسجة في “محيط المفاصل” بأكملها.

وقال: “المثير للاهتمام هو أنه عندما استبدلنا الدهون في اللحوم بحمض اللوريك وجدنا علامات على انخفاض في تلف الغضروف ومتلازمة الأيض، لذلك يبدو أن له تأثيراً وقائياً”.

وأضاف: “استبدال الأنظمة الغذائية التقليدية التي تحتوي على حمض اللوريك المستخلص من جوز الهند مع حمض النخيل البالميتيك المستخلص من زيت النخيل أو حمض دهني مشتق من الدهون الحيوانية يساهم في تدهور عملية الأيض وهشاشة العظام.”