تطوير تركيبة جديدة لعلاج الأطفال من البلهارسيا

المصدر: جنيف - إرم نيوز

تطور شركة “ميرك” الألمانية للأدوية تركيبة مناسبة للأطفال من عقارها لعلاج مرض البلهارسيا الذي يصيب ملايين الفقراء في أفريقيا وآسيا.

وذكرت الشركة، اليوم الثلاثاء، أن المرض الطفيلي يتسبب في قتل 280 ألف شخص سنويا في أفريقيا وحدها.

ويمكن أن تسبب البلهارسيا فقر الدم (الأنيميا) والإسهال وسرطان المثانة وبطء النمو الإدراكي إلى جانب مشاكل عقم للنساء.

وقالت “ميرك” إنها تبرعت بنحو 500 مليون قرص من عقار “برازيكوانتيل” لمنظمة الصحة العالمية خلال الأعوام العشرة الأخيرة لاستخدامها بالأساس في علاج الأطفال الذين يصابون بالبلهارسيا بسبب الأنهار والبحيرات الملوثة في 39 دولة أفريقية.

لكن بيلين جاريجو الرئيسة التنفيذية للرعاية الصحية في “ميرك” قالت للصحفيين في جنيف: “إن القرص كبير في الحجم وطعمه مر ومن الصعب على الأطفال بلعه وإن التركيبة الجديدة ستكون أكثر حلاوة”.

وأضافت: “تعلمنا أننا بحاجة لجعل تركيبة “برازيكوانتيل” ملائمة للمرضى الذين نود علاجهم. ولهذا نطور تركيبة صديقة للأطفال نتوقع أن تنزل السوق خلال العامين المقبلين”.