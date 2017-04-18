كيف تبيض أسنانك باستخدام قشر الموز؟

المصدر: حنين الوعري – إرم نيوز

يستطيع تبييض الأسنان أن يكون عملية مرهقة وتكلف آلاف الدولارات عند طبيب الأسنان أو قد تكون عملية مجانية إن جربت استخدام هذه الخدعة:

ما الذي تحتاج له؟ كل ما تحتاجه هو قشر موز وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.

ماذا تفعل؟ أفرك الجانب الخيطي السميك “الداخلي” من قشرة الموز بأسنانك وحاول إبعاد لثتك وشفاهك عن المعجون وانتظر مدة 10 دقائق، قم بقراءة كتاب أو شاهد فيديوهات موسيقية وبعد انتهاء المدة اجلب فرشاة أسنان جافة وافرك بها أسنانك.

ماذا الآن؟ قم بتنظيف أسنانك بالطريقة المعتادة باستخدام فرشاة ومعجون الأسنان والماء لإزالة بقايا معجون الموز، وكرر هذا يومياً لمدة أسبوعين.

لماذا تعد الطريقة فعّالة؟ يساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز الموجود في القشرة على تقليل البقع على المينا. وبهذا تحصل على أسنان أكثر بياضاً دون استخدام مواد كيميائية أو علاجات باهظة الثمن.