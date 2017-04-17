حبة واحدة من هذه الفاكهة تمنع السكري وأمراض القلب

المصدر: لندن– إرم نيوز

ذكرت دراسة طبية صدرت في لندن، أن تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا تقلل من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب بشكل كبير.

وأشارت الدراسة إلى أن الأفوكادو يحتوي على مواد تساعد على محاربة ما اسمته بــ “متلازمة الايض” التي تشمل بعض الأمراض الخطرة التي تسمى بــ “القاتل الصامت”، وخاصة ارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستوى الكوليسترول في الدم، وتضخم خصر الجسم بسبب السمنة الناجمة عن تناول المأكولات الغنية بالدهون.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن الدراسة بنيت على أساس 129 دراسة طبية أخرى نشرت في السنوات الماضية، أكدت على منافع تناول الأفوكادو.

وقالت الدراسة:”تم اثبات فعالية ثمرة الأفوكادو، وتأثيرها المضاد لعدة أمراض منها، السكري وأمراض القلب والجلطات وتضيق الشرايين بالإضافة إلى منع السمنة.

وهناك دلائل على أن تناول حبة يوميًا تساعد على محاربة متلازمة الايض”.