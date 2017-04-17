10 طرق طبيعية للتخلص من الصدفية

المصدر: شوقي عبدالعزيز - إرم نيوز

كشف موقع “با با ميل” الطبي عن عدة طرق فعالة لعلاج مرض الصدفية، الذي يعتبره الطب التقليدي حالة مزمنة نظراً لعدم وجود علاج له حتى الآن.

والصدفية مرض مزمن يصيب الجلد ويسبب جفافًا وتقشرًا وحكةً، وينتج عن تشكل خلايا جلدية إضافية على الجزء العلوي من البشرة، ما يجعل الجلد سميكاً وقشرياً تقريباً، وفق تقرير نشره الموقع.

وأشار التقرير إلى 10 علاجات منزلية وأعشاب قد تساعد في التخفيف من حدة هذا المرض.

وللحصول على كافة الفوائد من الأعشاب التالية يجب استخدام زيوتها الأساسية (أي الخلاصات الطبيعية للنبات)، وينبغي أن تستعمل هذه الزيوت بطريقة موضعية، ونظراً إلى قوتها الكبيرة فينبغي التعامل معها بحرص شديد، مع الأخذ في الاعتبار عدم وضع أي من هذه الزيوت الأساسية مباشرة على البشرة إلا بعد تخفيفها بأحد الزيوت الناقلة.

ومن تلك الزيوت المذكورة زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، زيت الأفوكادو، زيت الزيتون، زيت بذور العنب، أو زيت عباد الشمس.

ويمكن الاستحمام ثم إضافة من 6 إلى 10 قطرات من هذه الزيوت في حوض الاستحمام مُخفف بملعقة كبيرة من الحليب أو العسل وامزج الماء الموجود في حوض الاستحمام جيدًا قبل الدخول فيه.

تطبيق موضعي: أضف 12 قطرة من أحد هذه الزيوت الأساسية إلى 30 م من أحد الزيوت الناقلة، وادلك الجلد بها مباشرة.

تنويه: على الرغم من أن هذه العلاجات الطبيعية سوف تساعد على تخفيف أعراض الصدفية ولكن من المهم دائماً استشارة الطبيب.

جل “ألو فيرا”

متوفر على شكل هلام، ويعتبر “ألو فيرا” علاجاً منزليًا مفضلا للحروق وحروق الشمس ولدغات الحشرات. كما أنه من أفضل العناصر التي يمكنك استخدامها لعلاج الصدفية وترطيب الجلد الجاف، كما أنها مفيدة بشكل خاص عند الخروج في الشمس، وحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن أيضًا أن تستخدم في شكل زيت ناقل حيث يمكنك إضافة 12 قطرة من أحد الزيوت المذكورة أدناه إلى 30م من هلام “ألو فيرا”.

زيت زهرة الأذريون

مفيد جدا للجلد حيث يمكنه منع تلف الجلد الناجم عن التأثيرات البيئية والشيخوخة وتغيرات الطقس.

زيت النعناع

يعتبر علاجًا فعالاً في تخفيف الحكة وعدم الراحة الناجمة عن جفاف الجلد واستخدامه باعتدال يمنع تلف الجلد الملتهب بالفعل.

زيت نبتة “سانت جون”

نبتة “سانت جون” لها تاريخ طويل في العلاجات العشبية، وهي نبات شائع الاستخدام في علاج الاكتئاب، ومع ذلك يمكن أيضًا أن يستخدم موضعياً لعلاج الجروح البسيطة والحروق وتهيج الجلد. “نبتة سانت” جون لها خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، وكلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة الجلدية.

زيت بذور عباد الشمس

تحسن صحة الجلد ومرونته فضلاً عن الترطيب العام للجلد، ويمكن استخدامه وحده وهو بديل ممتاز لزيوت الترطيب باهظة الثمن.

زيت العرقسوس

زيت العرقسوس رائع لهذه الحالة، ومفيد وليس له أي آثار جانبية.

زيت شجرة الشاي

الحرص على استخدامه له مفعول سحري، لاسيما وأنه مستخلص طبيعي مائة في المائة.

زيت البابونج

متوفر في محلات العطارة، ومفيد جداً وليس له أي آثار جانبية.

زيت “جنكو بيلوبا”

مستخلص مفيد وجيد وبديل رائع لزيوت الترطيب.

الثوم

من المعروف أن الثوم من مضادات الالتهاب ويوصف لمن يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي.

وتناول الثوم يمكن أن يكون له تأثير على الجلد أيضا، حيث يمكن أن يخفف من التهاب الجلد الذي يسببه مرض الصدفية.