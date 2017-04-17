6 نصائح للحد من تداعيات نزيف الدم الوراثي “الهيموفيليا” (صور)

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

يعرف نزيف الدم الوراثي أو سيولة الدم بـ”الهيموفيليا” وهي نزيف يحدث عند جرح الأوعية الدموية من الخارج أو الداخل.

وعند حدوث قطع في الأوعية الدموية يبدأ الدم يتسرب ثم يحاول الجسم إيقافه من خلال التخثر، لكن الذين يعانون من “الهيموفيليا” تفشل عملية التخثر لديهم وأحيانًا تستغرق وقتًا طويلًا وهذا يسبب فقدان كميات كبيرة من الدم ما يشكل خطرًا بالغًا.

وهناك بعض النصائح التي ستغير نمط حياتك حتى تحد من هذه المشكلة:

1- عليك ممارسة التمارين الرياضية وتجنب أنشطة اللياقة البدنية مثل الهوكي، وكرة القدم أو حتى الملاكمة أو المصارعة لتتجنب جرح نفسك، وحافظ على صحة العظام والعضلات، ولذلك ينصح بتمارين رياضية مثل السباحة أو المشي.

2- تجنب بعض الأدوية التي تؤدي إلى تفاقم الحالة والابتعاد عن الايبوبروفين أو الأسبرين وغيرها من مسكنات الألم.

3- تجنب الأدوية التي تعمل على سيولة الدم أو تتدخل في عملية التخثر مثل الهيبارين و كلوبيدوغريل.

4- عليك الاهتمام بصحة الفم حتي تتجنب حدوث نزيف اللثة، لذا حافظ على نظافة أسنانك.

5- استخدم واقي الركبة و احرص على ارتداء الخوذة عند قيادة المركبات لتقليل الإصابات في حالة السقوط أو الحوادث البسيطة.

6- في المنزل تجنب حمل الأجسام الحادة مثل الشفرات التي قد تجرحك وتسبب النزيف وكن حذرًا جدًا أثناء استخدام السكاكين في المطبخ.