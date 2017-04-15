الضغط العصبي في مرحلة الطفولة قد يتسبب في هذه الحالة لأطفالك

المصدر: محمود صالح - إرم نيوز

كشف باحثون أن التعرض للضغط العصبي في مرحلة الطفولة، قد يؤدي إلى الابتسامة الملتوية، حيث تتجه الأسنان إلى الميلان لأحد جوانب الفم.

وتؤكد دراستهم، أن أول 1000 يوم بعد الحمل لها تأثير على مدى انتظام خط الأسنان والفكين العلوي والسفلي.

ويحدث ما يسمى بعدم التماثل بين جانبي الوجه عند بروز الفك السفلي وتقدمه على العلوي أو العكس، والذي يمكن رصده بسهولة عند فحص الأسنان.

ولكن قد يكون هذا مؤشرًا على التعرض للضغط في بداية الحياة والذي يؤثر بقوة على متوسط ​​العمر المتوقع، وما إذا كان الشخص عرضة للأمراض المزمنة.

وقال الباحثون، إن هذه الحالة شائعة في كثير من الأشخاص المصابين بداء السكري والبدانة.

وحتى اليوم يعتقد الكثيرون أن الوزن المنخفض عند الولادة، هو علامة رئيسية على التعرض للضغط المبكر، ولكنه يتعلق بالفترة التي يقضيها الجنين في الرحم ما يقرب من 280 يومًا.

وبينما ينتج عدم انتظام الفك السفلي عن التعرض للضغط، يقول باحثون آخرون إن عدم تناسق الفك السفلي مع العلوي قد يعود إلى أسباب جينية.