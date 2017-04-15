أعراض لأورام المخ.. عليك الانتباه إليها

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

يمكن أن تكون أورام الدماغ حميدة ما يعني أنها ليست سرطانية، ويمكن أن تكون أورامًا سرطانية خبيثة تنمو بسرعة وتضر بأنسجة المخ.

ولكن أعراض الورم في المخ يمكن أن تتطور بسرعات مختلفة اعتمادًا على نوع الورم.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية يُعد الصداع من أكثر الأعراض شيوعاً، لكنه عادة لا يكون العرض الوحيد، فبعض الناس قد يعانون من التغير في الشخصية، كما يمكن أن يتسبب وجود ورم بالمخ في زيادة الضغط على الجمجمة، وتكمن الأعراض الرئيسية لذلك في الصداع والقيء والغثيان والشعور بالارتباك.

وبحسب مركز ماكميلان لدعم مرضى السرطان، فإن أنواع الأعراض التي يصاب بها الأشخاص لها علاقة بمكان الورم، حيث تحدث هذه الأعراض لأن الورم يمنع هذا الجزء من الدماغ من العمل بشكل طبيعي.

أماكن الإصابة بالورم وأعراضها

1 في الفص الجبهي

الأعراض: تغيرات في الشخصية أو السلوك والمشي غير المنسق أو ضعف في جانب واحد من الجسم.

2 في الفص الجداري

الأعراض :صعوبة في الكلام والفهم ومشكلات في الكتابة والقراءة والقيام بعمليات حسابية بسيطة وصعوبة في العثور على الطريق وخدر أو ضعف بجانب واحد من الجسم.

3 في الفص الصدغي

الأعراض: صعوبات في الكلام أو مشكلات بالذاكرة.

4 في الفص القذالي

الأعراض: مشكلات في البصر أو فقدان جزء من الرؤية.

5 في المخيخ

الأعراض: عدم وجود تناسق بالحركة وضعف الرؤية أو عدم وضوح الرؤية وعدم الثبات أو مشاكل في الكلام.

6 في جذع الدماغ

الأعراض: الدوخة والمشي غير المستقر وغير المتناسق وضعف عضلات الوجه وضعف الرؤية أو صعوبة في الكلام والبلع.

7 في الغدة النخامية

ترتبط أعراض هذه الحالة بالهرمونات مثل: عدم انتظام فترة الطمث والعقم وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسكري وتقلبات المزاج وتورم اليدين والقدمين ومن الممكن حدوث تشوش النظر.

8 في العصب السمعي

الأعراض: فقدان السمع في أذن واحدة أو في كلا الأذنين والناس الذين لديهم ورم ليفي عصبي هم أكثر عرضة لفقدان السمع في كلا الأذنين.

كما يُعتبر شم الروائح الخيالية القوية التي يُطلق عليها فانتوسميا أو هلوسة شمية التي يمكنك وحدك شمها، أحد الأعراض التي ترتبط بأورام المخ أو السكتة الدماغية، ولكن ليس هناك تأكيد على ذلك.

وقد تم تصنيف ورم المخ إلى أربع درجات بحسب تطوره واستجابته للعلاج ويُعتبر الورم من الدرجة الأولى أقل عدوانية وانتشاراً في الجسم من الدرجة الرابعة.