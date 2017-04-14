ما هي الأعراض  التي تدل على الإصابة بسرطان المثانة؟

المصدر: محمود صالح – إرم نيوز

يحتل سرطان المثانة المركز العاشر من أنواع السرطانات الأكثر شيوعاً في العالم ويتم تشخيص أكثر من 10 آلاف حالة جديدة كل عام في بريطانيا وحدها.

وعلى الرغم من أن حوالي 42٪ من حالات سرطان المثانة يمكن الوقاية منها، إلا أن نسبة المرضى المصابين بالمرض والباقين على قيد الحياة لا تتعدى 50٪.

وفي العام 2014 توفي أكثر من 5300 شخص بسبب سرطان المثانة في بريطانيا، ما يمثل أكثر من نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان الخصية وسرطان عنق الرحم معًا.

ولكن مؤسسة المسالك البولية في المملكة المتحدة قالت إن هناك فرصة بنسبة 80٪ للبقاء على قيد الحياة إذا تم اكتشافه في وقت مبكر ولذلك من المهم جداً أن تتعرف علامات الإصابة بهذا المرض.

وهناك نوعان رئيسيان من سرطان المثانة: سرطان المثانة السطحي غير الغازي وسرطان المثانة الغازي للعضلة.

وفي حالة سرطان المثانة السطحي غير الغازي تتواجد الخلايا المسرطنة داخل بطانة المثانة فقط، أما سرطان المثانة الغازي للعضلة يحدث عندما تكون الخلايا المسرطنة منتشرة خارج بطانة المثانة أو في العضلات المحيطة بالمثانة ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى في الجسم.

أعراض سرطان المثانة

– دم في البول

هذا هو العرض الأكثر شيوعًا لسرطان المثانة فقد تلاحظ شرائط من الدم في البول أو تحول لون البول إلى اللون البني.

وهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالسرطان ولكن عليك أن تستشير طبيبك على الفور.

وقد يكون الدم في البول أيضًا علامة على وجود حصى في الكلى أو تضخم البروستاتا أو عدوى في المجرى البولي.

– الحاجة إلى التبول بشكل متكرر

على الرغم من أن هذا يمكن أن يكون أحد أعراض حالات أخرى مثل مرض السكري من النوع الثاني فإن الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد يمكن أيضاً أن يكون علامة على سرطان المثانة.

– الحاجة المفاجئة إلى التبول

إذا كنت بحاجة فجأة إلى الذهاب إلى المرحاض للتبول فهذا يمكن أيضًا أن يكون مؤشرًا على سرطان المثانة.

– الشعور بالحرق عند التبول

إذا كان ذهابك إلى المرحاض أصبح شيئًا مؤلمًا هذا يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر خطورة قد يكون مجرد علامة على التهاب المسالك البولية ولكن من الأفضل أن تتأكد طبيبك الخاص.

وإذا وصل سرطان المثانة إلى مرحلة متقدمة يمكن أن تظهر الأعراض الآتية:

– ألم في الحوض.

– آلام العظام.

– فقدان في الوزن غير مبرر.

– تورم في الساقين.