وسائل لتخفيف ألم التهاب المفاصل

المصدر: توفيق إبراهيم - إرم نيوز

التهاب المفاصل حالة مرضية تؤثر على المفاصل وتمنعها من التحرك بسلاسة و-للأسف- ليس له علاج حتى الآن ولكن الخبراء يقولون :”إن ممارسة الرياضة يمكن أن تخفف من الأعراض”.

ووفقًا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية عندما يصاب الشخص بالتهاب المفاصل تبدأ نهايات الغضاريف في التصلب تدريجيًا وتصبح رقيقة وتزداد العظام سماكة.

الخبراء اكتشفوا مؤخرًا أفضل طريقة لتخفيف أعراض التهاب المفاصل، حيث قالت الدكتورة أوليفيا بيل: “إذا كان لديك آلام المفاصل أو هشاشة خفيفة في العظام قد لا تحب ممارسة التمارين الرياضية ولكن الحفاظ على النشاط هو أحد أفضل طرق تخفيف الأعراض، فقد ثبُت أن ممارسة التمارين البسيطة بانتظام تساعد على الحد بشكل كبير من الألم وصلابة المفاصل”.

وأضافت: “من المهم أيضًا الحافظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام فهما يساعدنك على ذلك”.

وأشارت إلى تجربة روبي جيمس 55 عامًا المصابة بهشاشة العظام، والتي تزور الصالة الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع وتدير أعمالها الخاصة.

وقالت روبي: “إن ردَّ الفعل الشائع الذي أحصل عليه عندما أتحدث مع الناس عن حالتي هو أنني أصغر من أن أصاب بذلك وعندما تم تشخيص حالتي بالتهاب المفاصل فكرت في ذلك أيضًا”.

وأضافت: “معظم أصدقائي لا يعرفون أنني مصابة بالتهاب المفاصل، فقد كنت مصرة على عدم السماح للمرض بتحديد هويتي ولذلك اتبعت روتين ممارسة التمارين والحركة لتخفيف الألم والمساعدة بتخفيف أعراض هشاشة العظام وبالفعل مع الحركة والنشاط تحسنت نوعية حياتي”.