ماذا تعرف عن سرطان الدم وما هي أعراضه؟

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

يصيب سرطان الدم خلايا الدم ويبدأ في نخاع العظام، والأنسجة الرخوة داخله لأنه المسؤول عن تلك الخلايا.

وتساعد خلايا الدم البيضاء الجسم على مكافحة العدوى، وتحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، والصفائح الدموية تساعد على تجلط الدم.

وعندما يصاب الإنسان بسرطان الدم يبدأ نخاع العظام في تغيير خلايا الدم البيضاء بشكل غير طبيعي، وتنمو خلايا اللوكيميا أسرع من الخلايا العادية، ولا تتوقف عن النمو.

وبمرور الوقت يمكن لخلايا اللوكيميا أن تحشد خلايا الدم الطبيعية وهذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشكلات خطيرة مثل فقر الدم والنزيف والالتهابات ويمكن أن تنتشر خلايا اللوكيميا أيضًا إلى الغدد الليمفاوية أو غيرها من الأجهزة وتسبب تورماً أو ألماً.

وهناك عدة أنواع من سرطان الدم بشكل عام، وتتجمع اللوكيميا بسرعة وتزداد سوءًا وتؤثر على خلايا الدم البيضاء، وتعتمد أعراض سرطان الدم على مدى نمو السرطان في الخلايا وقد تشمل:

ظهور غدة جديدة أو منتفخة في رقبتك أو تحت ذراعك أو في الفخذ ونزيف متكرر بالأنف، ونزيف في اللثة أو المستقيم وتكرار حدوث الكدمات أثناء نزيف الطمث المتكرر.بالإضافة إلى التعرق ليلاً وآلام العظام وفقدان الشهية أو فقدان الوزن دون أسباب والشعور بالتعب كثيرًا دون سبب معروف والشعور بالألم على الجانب الأيسر من البطن.

وتظهر الأعراض المزمنة من سرطان الدم في وقت متأخر من المرض وعندما تظهر الأعراض فإنها تظهر عادة تدريجيًا. ولا يعرف الخبراء السبب وراء سرطان الدم ولكن بعض الأشياء يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأنواعه.