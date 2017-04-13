اكتشاف علمي جديد يساعد على علاج سرطان البنكرياس

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

أجرى علماء أبحاث حول أدلة على المستوى الجزيئي، في إطار سعيهم لابتكار علاجات جديدة لسرطان البنكرياس العدواني المميت.

وسرطان البنكرياس هو مرض يبدأ عندما تتطور خلايا غير طبيعية في البنكرياس، وهو عضو على شكل سمكة خلف المعدة مسؤول عن إفراز الهرمونات والإنزيمات فعندما يخرج نمو الخلايا عن السيطرة تتشكل الأورام وتنتشر.

ويعتبر النوع الأكثر شيوعاً من سرطان البنكرياس هو سرطان الغدد الخارجية القنوية الخبيث، الذي عادة ما يبدأ في مجاري البنكرياس وهي أنابيب صغيرة تفرز من خلالها أنزيمات الجهاز الهضمي.

لكن الآن وفقاً لمجلة “ميدكال نيوز توداي” الطبية الأمريكية، وجدت دراسة جديدة أجراها فريق بحثي بقيادة وي تشانغ، أستاذ السرطان بمركز “ويك فورست بابتيست” في كارولاينا الشمالية، جزيئاً صغيراً يسمى (MIR506) يلعب دوراً هاماً في مصير خلايا سرطان البنكرياس ويمكن أن يوفر وسيلة لوقف نموها وقدرتها على الانتشار.

وركزت الدراسة على استكشاف دور هذا الجزيء الصغير في موت الخلايا السرطانية، فهو يساهم في عملية خلوية معقدة تسمى أوتوفاغي وهو مصطلح يوناني يعني “أكل الذات”.

وتساعد هذه العملية على موازنة مصادر الطاقة في الأوقات الحرجة مثل فترة النمو أو عندما تكون المواد الغذائية شحيحة فهو يلعب دوراً رئيسياً في التدبير المنزلي الخلوي حيث يساعد على إزالة العناصر غير المرغوب فيها مثل البروتينات المتكدسة المكونات التالفة ومسببات الأمراض.

وكشفت الدراسات السابقة بالفعل أن جزيئاً صغيراً يسمى (MIR506) يعمل على قمع الأورام في العديد من أنواع السرطان ويحسن من تأثير العلاج الكيميائي في سرطان المبيض.

ومن ثم قرر البروفيسور تشانغ وزملاؤه التحقيق في دور (MIR506) في سرطان البنكرياس حيث كان لديهم حدس أنه قد يلعب دوراً في عملية الأوتوفاغي.

وقال: “في هذه الدراسة افترضنا أن MIR506 يقوم بقمع نمو الأورام في سرطان البنكرياس من خلال إحداث عملية الأكل الذاتي بالخلايا”.

وبعد ذلك درس الفريق الفئران المزروعة بالأنسجة الورمية من مرضى سرطان البنكرياس وعندما قاسوا مستويات MIR506 في الفئران لاحظ الفريق أنها أقل في البنكرياس المصاب بالسرطان من البنكرياس العادي.

وأظهرت اختبارات أخرى أن إضافة MIR506 إلى الخلايا السرطانية التجريبية، يوقف نمو الخلايا السرطانية، ويحجب وظيفة الخلية التي تسبب نمو وانتشار الأورام السرطانية بالجسم.

وقال البروفيسور تشانغ إن هذه النتائج تشير إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسة لهذا الاكتشاف الواعد الذي قد يساهم في تطوير علاجات لسرطان البنكرياس.