ماذا تفعل إذا كنت وحدك وبدأت في الاختناق؟ (فيديو)

المصدر: توفيق إبراهيم - إرم نيوز

قد تكون على دراية بمناورة “هيمليك” التي يتم اللجوء إليها لمساعدة أي شخص يعاني من الاختناق عبر احتضانه من الخلف والضغط على معدته حتى يتخلص مما يسد قصبته الهوائية، ولكن ماذا لو وجدت نفسك تختنق وأنت وحدك؟

وبحسب مجلة بابا ميل عليك أن تكون على دراية بما يجب أن تفعله حتى لا يتغلب عليك الذعر.

السعال

السعال هو واحد من الخطوط الأولى للدفاع ضد الاختناق وهو شيء يفعله جسمك تلقائياً عند الاختناق، ولكن قد لا ينجح السعال في بعض الحالات وعندها سوف تحتاج إلى إيجاد خيار بديل لمنع نفسك من الاختناق حتى الموت.

صدمات البطن

الخيار الآخر هو تطبيق صدمات البطن على نفسك، ابحث عن غرض ثابت مثل الجزء الخلفي من كرسي واستخدمه لصدم منطقة ما فوق السرة عدة مرات، فهذا يضع الضغط التصاعدي على الحجاب الحاجز ويدفع الهواء من الرئتين إلى الخارج ما يساعد على طرد الجسم العالق في القصبة الهوائية.

الارتطام الأرضي

إذا لم تنجح الخطوات السابقة، لن يكون أمامك سوى هذه الخطوة اليائسة، قم بالنزول على ركبتيك وقبضتيك وأنت ترفع رأسك وتنظر للأمام ثم ادفع يديك إلى الأمام واترك بطنك تصطدم بالأرض، فهذه الحركة تدفع بالكثير من الهواء من رئتيك إلى الخارج لطرد أي جسم عالق.