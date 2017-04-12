دراسة تكشف وجود أطعمة تحارب سرطان الثدي وأخرى تجعله أكثر عداءً

المصدر: وكالات- إرم نيوز

برز مرض سرطان الثدي، باعتباره أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة، إذ يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، وفقًا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وذكر موقع (medicalnewstoday) المعني بالأخبار الصحية، أن هناك عاملين يمكن أن يحددان إمكانية الإصابة بسرطان الثدي، أولهما لا يمكن التحكم به وهو السن والتاريخ العائلي للمرض والعوامل الوراثية الأخرى، والعامل الآخر يمكن للسيدات أن يتحكمن به مثل الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن جسم مثالي واتباع نظام غذائي معين.

ويرى الباحثون المتخصصون في هذا الشأن، أن النظام الغذائي مسؤول عن 30 إلى 40 % من أنواع السرطانات المعروفة، لذلك وضع الموقع روشتة غذائية لمكافحة سرطان الثدي.

أطعمة تحارب سرطان الثدي

كشف علماء التغذية، أن هناك قائمة من الأغذية تحارب سرطان الثدي وتتمثل في الخضراوات والفاكهة الملونة، والأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والبقوليات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والمنتجات التى تحتوي على فول الصويا، والأطعمة الغنية بفيتامين “د”، والأطعمة التي تحتوى على التوابل التي لها خاصية مضادة للالتهابات.

ووجد الباحثون بعد دراسة النظام الغذائي لأكثر من 91 ألف امرأة، ويحتوي على أنواع مختلفة من النباتات الورقية، والخضراوات والفواكه الملونة، أن هذا النظام قد قلل من سرطان الثدي بنسبة 15%، وقد أوصى مركز جامعة كاليفورنيا الأمريكية لأبحاث السرطان، بأن يتناول الفرد ما بين 8 إلى 10 حصص يومية من الخضراوات والفواكه.

وأضاف المركز، أن أبرز الخضراوات والفواكه الجيدة للوقاية من سرطان الثدي، هي الخضراوات الورقية الداكنة، الفلفل، الطماطم، الباذنجان، الفاكهة الحمضية، الجزر، البروكلي، الكرنب، البصل، التفاح، الخوخ، والفراولة.

وأوضح، أن البقوليات والحبوب الكاملة أيضًا تحتوي على مضادات الأكسدة، كما أن تناول البقوليات ارتبط مع انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويوصي المركز بتناول من30 إلى 45 جرامًا من الألياف الغذائية يوميًا للوقاية من سرطان الثدي.

وبحسب المركز، فإن الدهون الجيدة أو غير المشبعة التي تحارب سرطان الثدي موجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والبذور والمكسرات، وأيضًا الأحماض الدهنية “أوميغا 3” الموجودة في الأسماك الدهنية.

وللحصول على فوائد الدهون غير المشبعة، يوصى الخبراء باتباع نظام غذائي يحتوي على حوالي 20 إلى 30 % من السعرات الحرارية اليومية من الدهون الجيدة.

وأثبتت أبحاث أجريت على مدى الـ25 عامًا الماضية، أن فول الصويا مصدر غذائي غني بالبروتين والدهون الجيدة والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات، ولذلك فإنه يقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي بالإضافة إلى مكافحة أمراض القلب.

أغذية ومشروبات تجنب السرطان

كشفت الأبحاث، أن هناك أطعمة مثل المعجنات الغنية بالسكر والأغذية التي تحتوي على الدهون المشبعة، بالإضافة إلى اللحوم المصنعة، وشرب الحكول تزيد نسب الإصابة بسرطان الثدي. حيث أثبتت الدراسات أن شرب الكحول يزيد من هرمون الاستروجين الذي يسبب ضررًا لخلايا الحمض النووي، وبالتالي فإن النساء اللاتي يشربن الكحول ولو بنسب منخفضة تقدر بـ3 أكواب أسبوعيًا يزيد لديهن خطر سرطان الثدي بنسبة 15%، وتزداد المخاطر بنحو 10% مع كل كوب إضافي يوميًا.

وكشف باحثون بجامعة تكساس الأمريكية، أنه عند اتباع الفئران لنظام غذائي غني بالسكر، زادت نسبة تعرضهم لأورام الغدة الثديية التي توازي سرطان الثدي عند الإنسان.

أما عن الدهون المشبعة، أشارت الدراسات إلى أن الدهون ليست كلها سيئة، لكن الدهون المشبعة الموجودة في الأطعمة الجاهزة مثل الأطعمة المقلية والكعك والمعجنات تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي.

ووجدت دراسات أخرى أيضًا، أن هناك صلة بين اللحوم المصنعة وظهور سرطان الثدي، لأنها يمكن أن تحتوي على نسب مرتفعة في الدهون والملح والمواد الحافظة.

نصائح أخرى

وللوقاية من مرض سرطان الثدي، نصح العلماء بالحصول على فيتامين “د” من التعرض المنتظم لأشعة الشمس، أو من تناول أطعمة مثل البيض والأسماك. وتناول الشاي الأخضر، لانه يعزز المناعة ويحتوي على مضادات للأكسدة، وإدخال الكركم في النظام الغذائي، لما له من خصائص مضادة للألتهابا، والحفاظ على وزن صحي لأن السمنة من أهم عوامل ظهور سرطان الثدي. بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين وممارسة النشاط البدني 4 ساعات أسبوعيًا.