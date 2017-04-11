انتفاخ المعدة… الأعراض و المسببات وطرق العلاج

المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

من المعلوم أن الانتفاخ يسبب ضغطًا شديدًا على البطينين العلوي أو السفلي بالمعدة لمعظم الناس .

ويمكن أن يصاحب ذلك انتفاخ مرئي في البطن، والذي قد يتفاقم على مدار اليوم كما يمكن أن تظهر الأعراض مباشرة عند تناول الطعام أو بعد ساعات من الوجبة.

ووفقاً لصحيفة “إكسبريس” البريطانية سنتعرف على المسببات والأعراض وعلاجات انتفاخ المعدة.

مسببات الانتفاخ

يقول الدكتور هوبسون: “إذا كان الضغط يحدث في البطين العلوي من المعدة، ويحدث بسرعة بعد تناول الطعام ، فيمكن أن يكون سبب ذلك هو تفريغ المعدة للوجبة كما يوضح أن إفراغ المعدة البطيء يمكن أن يكون أكثر شيوعًا في مرضى السكري.

وأكد أنه إذا كان الانتفاخ في البطين السفلي للمعدة قد يكون ذلك بسبب عدة عوامل مثل: فرط نمو البكتيريا المعوية الصغيرة (SIBO) ما يعني أن البكتيريا تبدأ بتخمير الطعام في الأمعاء الدقيقة بدلاً من القولون قبل أن يكون لديك فرصة للهضم بطريقة سليمة.

والكثير من الناس يعتقدون أن اللاكتوز في الألبان يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، ولكن يمكن أن يكون بروتين الحليب هو السبب.

وأضاف: “بعض الناس لديهم أعصاب شديدة الحساسية في الأمعاء، ويصبحون حساسين لمستويات طبيعية من انتفاخ الأمعاء وهذا يحتاج إلى علاج مختلف للمساعدة في تقليل حساسية الأمعاء”.

وأوضح أن الفاصوليا والبقول والفاكهة عالية الفركتوز قد يصعُب هضمها.

ماذا تأكل للتخفيف من الانتفاخ؟

بعض الناس بحاجة إلى المزيد من الألياف في نظامهم الغذائي للحفاظ على حركات الأمعاء بانتظام ومع ذلك يُنصح بتناول ما يعادل اثنين فقط من شرائح الخبز البني، لأن تناول الألياف المفرطة يمكن أن يسبب الانتفاخ.

ويستند النظام الغذائي منخفض الـ(FODMAP) إلى الحد من صعوبة هضم الأطعمة مثل تناول الأرز البسمتي الأبيض بدلاً من البني والتبديل من حليب الأبقار العادي إلى الحليب A2 الذي ثبت طبيًا أنه أسهل في الهضم كما أنه يحتوي فقط على البروتين A2 بدلاً من A1 الذي يمكن أن يساعد في الحد من الانتفاخ.

وإذا استمر الانتفاخ فمن المحتمل أن تكون مصابًا بـ(SIBO) لذلك يجب عليك إجراء اختبار تنفس الهيدروجين والميثان.

ما أفضل طريقة لعلاج الانتفاخ؟

إذا كان النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة لا يؤديان إلى نتيجة، يُنصح باختبار الحساسية من اللاكتوز أو الفركتوز وإذا شُخّصت حالتك بالـ(SIBO) قد تحتاج إلى مراجعة طبيب الجهاز الهضمي للحصول على أفضل المضادات الحيوية.