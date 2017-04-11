دراسة: بهذه الطريقة يمكن للعلماء التنبؤ بمحتويات أحلامك

المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

أكد فريق من العلماء الدوليين اكتشافهم نمطًا في نشاط المخ، يمكن استخدامه للتنبؤ بمحتويات حلم الشخص، ووصفوا اكتشافهم في ورقة نشرتها مجلة الطبيعة الدولية.

وأظهرت أن “بعض المناطق في الجزء الخلفي من الدماغ تصبح نشطة جدًا عندما يكون الشخص لديه حلم، وهذه الأنشطة يمكن أن تستخدم بعد ذلك لتحديد الحلم ويشمل الوجه أو الحركة”.

وتقول فرانشيسكا سيكلاري، الباحث في مركز البحوث والتحقيق في النوم في مستشفى لوزان الجامعي في سويسرا، والمشاركة في تأليف البحث، للغارديان: إن“هذا النمط يعد دليلاً على حقيقة أن الحلم هو حقًا تجربة تحدث أثناء النوم، لأن العديد من الباحثين كانوا يرجحوا أن الحلم مجرد شىء يبتكر عند الاستيقاظ”.

ورصد الباحثون النشاط الكهربائي في أدمغة 32 متطوعًا خلال فترة نومهم باستخدام تقنية عالية الكثافة من كهرباء الدماغ، واستيقظوا في أوقات مختلفة طوال الليل، وسألوا عما إذا كانوا يحلمون وما هي أحلامهم.

وأثناء الحلم، لاحظ الباحثون انخفاضًا في نشاط التردد المنخفض وزيادة في النشاط عالي التردد في الجزء الخلفي من الدماغ.

وباستخدام هذه الأنماط في نشاط الدماغ، فإن باستطاعة الباحثين التأكد بنسبة 90% من اليقين إذا كان الشخص يحلم أم لا. فضلاً عن ذلك فزيادة الأنشطة في مناطق معينة من الدماغ، قد تكشف أيضًا شيئًا عن حلم الشخص.

وأشار الباحثون، إلى زيادة النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بالتعرف على الوجه عندما يتضمن حلم وجوه.

وفى الوقت نفسه، فإن نشاط الدماغ يمكن العثور عليه في المناطق المشاركة في تصور الحركة عندما كان الحلم ينطوي على شعور الحركة.

وذكرت سيكلاري للإعلام الدولي، أن هناك “مراسلات وثيقة جدًا بين مناطق الدماغ التي هي نشطة عندما نحلم حول الأشياء، مقارنة بأنشطة الدماغ التي تنشط عندما نرى أو نتصور الأمور أثناء اليقظة”.