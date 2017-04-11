ما هي أعراض سرطان الدماغ والعنق؟

المصدر: توفيق إبراهيم - إرم نيوز

يشمل سرطان الرأس والرقبة سرطانات الفم والحلق، وهي السرطانات الأكثر ندرة وتتكون معظمها من الخلايا الحرشفية السرطانية، التي تبدأ في بطانة الفم والأنف والحنجرة.

ويتم تشخيص أكثر من 10 آلاف حالة في المملكة المتحدة كل عام ويعتبر أكثر تلك الأنواع شيوعاً هو سرطان الدماغ والعنق ويدعى سرطان “الخلايا الحرشفية”.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، تبدأ حوالي 9 من أصل 10 من حالات سرطان الدماغ والعنق في الخلايا الحرشفية، وهي الخلايا التي تشكل بطانة الفم والأنف والحنجرة.

وهناك أكثر من 30 منطقة في الدماغ والعنق يمكن للسرطان أن يتطور فيها ولكن هناك خمسة أماكن رئيسية كثيراً ما يصيبها المرض، وهي:

1- سرطان الفم

سرطان الفم هو النوع الأكثر شيوعاً من سرطان الدماغ والعنق، ويمكن أن يؤثر على الشفاه واللسان والخدين وسقف أو أرضية الفم واللثة.

وتشمل أعراض المرض: تقرحات الفم المزمنة أو ظهور الكتل في الفم.

2- سرطان الحنجرة

يتطور هذا السرطان في الحنجرة، وتشمل أعراضه: تغيير في الصوت، صعوبة في البلع، وضيق التنفس والتنفس الصاخب والسعال المستمر.

3- سرطان الحلق

يمكن أن يشمل سرطان الحلق، سرطان البلعوم (الجزء الخلفي من الحلق) الذي يربط المريء والقصبة الهوائية بالبلعوم الأنفي (الجزء من الحلق الذي يربط الأنف بالفم).

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا لسرطان الحلق ظهور كتلة أو التهاب مزمن في الحلق.

4- سرطان الغدة اللعابية

تساعد الغدد اللعابية على البلع والهضم بإنتاج اللعاب، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً لهذا السرطان: ظهور كتلة أو تورم في أو بالقرب من الفك، أو في الفم أو العنق على الرغم من أن الغالبية العظمى من هذه الكتل غير سرطانية ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الخدر في جزء من الوجه وتدلى أحد جانبي الوجه.

5- سرطان الأنف والجيوب الأنفية

يؤثر سرطان الأنف والجيوب الأنفية على سقف الفم والجيوب الأنفية وتكون أعراض هذا المرض مشابهة لأعراض البرد أو التهاب الجيوب الأنفية ويمكن أن تشمل انسداد الأنف باستمرار، ونزيف في الأنف وضعف حاسة الشم.

وحرصاً على سلامتك إذا لاحظت أي هذه الأعراض عليك استشارة الطبيب فوراً، فالاكتشاف السريع من أهم عوامل العلاج.