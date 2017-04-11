أغرب 10 حالات طبية في العالم (فيديو غرافيك)

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

هناك الكثير من الحالات المرضية الغريبة في العالم التي من الصعب تصديق وجودها، وقد جمعنا في هذا الفيديو أغرب 10 أمراض في العالم.

متلازمة اليد الغريبة

حالة عصبية نادرة لا علاج لها، وتسبب تحرك يد المصاب من تلقاء نفسها دون أن يتمكن من السيطرة عليها، وعادة ما تفعل اليد حركات معينة دون إرادة صاحبها مثل التقاط الأشياء وتشغيل الأجهزة.

لعنة أوندين

يتسبب هذا الاضطراب النادر في فقدان المصاب لقدرة الجهاز التنفسي على العمل التلقائي، فعلى المصاب أن يتذكر أنه يتنفس إرادياً حتى لا يموت اختناقاً، ما يعني أنه يحتاج لجهاز تنفس صناعي أثناء النوم.

متلازمة الفتحة العلوية للنفيق الطبلي

تتسبب هذه الحالة النادرة في تناقص كثافة العظام في الأذن الداخلية، ما يؤدي لازدياد حساسية السمع لدرجة سماع المريض للوظائف الداخلية لجسمه وحتى حركة العين داخل حجرتها.

شلل النوم

لا يعرف العلماء الكثير عن شلل النوم، ولكن من المعروف أنه يحدث بين الاستيقاظ والنوم، حيث يصاب الفرد بالشلل المصاحب بالهلوسة المرعبة، والإحساس بوجود كائن مرعب حوله.

جفاف الجلد المصطبغ

هذه الحالة تصيب العينين والبشرة، حيث يعاني المصاب من حساسية شديدة من الأشعة فوق البنفسجية، لدرجة أن التعرض لأشعة الشمس لمدة 3 دقائق يسبب للمصاب الحروق الشديدة، ويصاب بهذا المرض معظم المصابين بسرطان الجلد.

القرن الجلدي

تسبب هذه الحالة أوراماً جلدية على شكل قرون، تتكون من خلايا تشبه الأظافر، وعادة ما تكون حميدة ويمكن استئصالها.

الأرق الوراثي المميت

يحدث هذا الاضطراب النادر عندما يتم تفعيل جينات معينة، ويتسبب في فقدان المريض القدرة على النوم تدريجياً، ما يتسبب في المعاناة من نوبات القلق والارتياب والهلوسة وفقدان الوزن والخرف قبل أن يحدث الموت.

الرُكبة الطرقاء خلقياً

تتسبب هذه الحالة في انحناء الركبة للخلف، ما يسبب الألم الشديد والمنظر الحيواني غير المألوف، ولكن يمكن علاج الحالة بالعلاج الطبيعي والجراحة.

دودة العين الاٍفريقية

تحدث هذه الحالة عندما تدخل الدودة الفيلارية اللوية في الجسم عن طريق ذبابة الغزال، وتعيش لسنوات وهي تبحث عن مكانها المفضل للعيش وهي العين، ويتم علاج هذه الحالة بالجراحة والإشعاع.

متلازمة نزاهة الهوية الجسدية

تتسبب هذه الحالة النفسية في قطع المرضى لأطرافهم، أو إتلاف أعينهم عمداً لأنهم يشعرون أنهم من المفترض أن يكونوا معاقين.