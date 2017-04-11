تعرف على أفضل علاج طبيعي للتخلص من رائحة الفم الكريهة

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

يفكر الكثيرون في الأسباب التي تجعل من رائحة الفم كريهة في الصباح، سعيًا للتخلص منها.

وسبب تلك الرائحة تعود إلى أن البكتيريا تتضاعف في الفم ليلًا ويتدفق اللعاب بشكل مستمر ليغسل الفم حتى الصباح.

وترتبط رائحة الفم الكريهة بتنظيف الأسنان أو عدم تنظيفها، وعند تناول بعض الأطعمة مثل البصل والثوم والمواد الغذائية المتبلة بشدة يمكن أيضًا أن يسبب رائحة الفم الكريهة.

لكن إذا استمرت المشكلة عندها يكون الشخص بحاجة حقًا للوصول إلى حل مناسب فإذا استمرت رائحة الفم الكريهة طوال اليوم فيجب اتخاذ بعض التدابير أكثر من تنظيف الأسنان بالفرشاة.

يمكنك التعرف على رائحة الفم الكريهة عن طريق أخذ قطعة من الشاش ومسحها على لسانك فعند اصفرار لون الشاش فإنه يشير إلى أن هناك مستويات عالية من الكبريتيد في جسمك.

والكبريتيد هو واحد من أسباب رائحة الفم الكريهة، وهنا أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من تلك الرائحة:

– صودا الخبز وهو وسيلة طبيعية لتجديد أنفاسك.

يعمل صودا الخبز على تحييد الأحماض التي تعلق على أسنانك وبالتالي تساعد على تجديدها.

لديك طريقتان يمكنك من خلالها استخدام صودا الخبز لهذا الغرض.

1- قم بإذابة نصف ملعقة من صودا الخبز في الماء وضعها في فمك.

2- يمكنك تثبيت فرشاة الأسنان الخاصة بك بصودا الخبز قبل تنظيف الأسنان .

عليك تكرار هذا باستمرار وسوف تلاحظ انخفاضًا على المدى الطويل في مشكلة رائحة الفم الكريهة وغيرها من مشكلات تجويف الفم.