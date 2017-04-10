مرض “تكيس المبيض”.. أعراض ومحاذير

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

يعتبر “تكيس المبيض” مشكلة تصاب خلالها هرمونات المرأة بانعدام التوازن، ويمكن أن تسبب مشكلات في الدورة الشهرية، كما تحدث تغيرات غير مرغوب فيها بالهرمونات إذا لم يتم التعامل معها بمرور الوقت، وقد تؤدي إلى أزمات صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

وبحسب بحث جديد نشره موقع “web MD” الطبي المتخصص، تنمو تكيسات تشبه الخراجات الصغيرة على المبايض وهي ليست ضارة، لكنها تؤدي إلى اختلالات في الهرمونات، ويمكن أن يساعد العلاج في السيطرة على الأعراض ومنع المشكلات على المدى الطويل.

ما هي الهرمونات ؟

الهرمونات هي رسائل كيميائية تحفز عمليات حيوية مختلفة، بما في ذلك النمو وإنتاج الطاقة، وفي كثير من الأحيان وظيفة الهرمون الواحد هي الإشارة لإفراز هرمون آخر.

ما الذي يسبب تكيس المبايض؟

لم يفهم سبب مرض تكيس المبايض بشكل كامل ولكن علم الوراثة قد يكون عاملًا هامًا في الإصابة به.

ما هي الأعراض ؟

الأعراض تميل إلى أن تكون خفيفة في البداية وقد يكون لديك بعضها فقط أو معظمها، والأكثر شيوعًا منها هو:

– حب الشباب

– متاعب اضطراب الوزن.

– زيادة شعر الوجه والجسم.

– ترقق شعر الرأس.

– دورات شهرية غير منتظمة