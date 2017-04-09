بالصور.. تعرّف على أسباب فقدان الوزن المفاجئ

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

يعتبر فقدان الوزن أو زيادته لأسباب تتعلق بالعادات الغذائية أو البدنية من الأمور الطبيعية، لكن إذا فقدت حوالي 5% من وزن الجسم في أقل من 6 أشهر فيجب معرفة الأسباب كما يقول الأطباء.

ويقدّم المختصون قائمة ببعض الأسباب الرئيسة التي تقف وراء فقدان الوزن المفاجئ وهي:

مشكلات الغدة الدرقية

فقدان الوزن هو أحد الأعراض الشائعة لفرط نشاط الغدة الدرقية وبالتالي تحتاج حقًا لزيارة الطبيب لمعرفة ما إذا كنت تواجه فقدان الوزن لهذا السبب أم لا.

أمراض الأمعاء

مرض الاضطرابات الهضمية هو اضطراب في المناعة الذاتية والذي يسبب فقدانًا في الوزن ومشكلات في البنكرياس حيث تُنتج الكثير من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ.

مرض السكري

يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ وذلك لأن جسمك يفرز الجلوكوز ولا يمكن للجسم امتصاصه.

الاكتئاب

فقدان الشهية هو أحد أسباب الاكتئاب الذي يعزز فقدان الوزن.

التهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن للظروف الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أن تؤثر بالفعل على شهية الشخص وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير لأنه يمنع امتصاص المواد الغذائية.

النظام الغذائي الضعيف

فقدان الوزن يهدد بخطر الموت مع تقدمك في السّن حيث تعمل المعدة بشكل أبطأ وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وهذا يمكن أن يؤدي إلى تناول أقل كمية من الطعام وفقدان في الوزن بشكل كبير.

السرطان

الورم أو قرحة في المعدة أو الأمعاء يمكن أن يسببان التهابًا أو أمراض سوء الهضم التي قد تؤدي إلى فقدان مفاجئ في الوزن وبالتالي يمكن أن يكون هذا واحدًا من الأسباب.