هل يسبب لك الحليب الإسهال والانتفاخ؟ إليك حقيقة هضم منتجات الألبان!

المصدر: شوقي عبد العزيز- إرم نيوز

كشفت دراسات حديثة عن أن عدم قدرة الجسم على تحمل اللاكتوز، وهو نوع من السكر موجود بالأساس في الحليب ومنتجات الألبان يعتبر إحدى المشكلات الشائعة بالجهاز الهضمي.

وتظهر أعراض عدم تحمل اللاكتوز lactose intoleranceعادة خلال ساعات قليلة من تناول الطعام أو الشراب الذي يحتوي على اللاكتوز وتشمل: الشعور بانتفاخ البطن والإسهال وتشنجات بالمعدة والشعور بالتعب.

وأوضحت الأبحاث، أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا، قالوا إن لديهم رد فعل “سلبيا” تجاه الحليب، وتبين الأرقام الواردة من وكالة المعايير الغذائية، أن أكثر من خمس السكان أعربوا عن عدم قدرتهم على التحمل أو إصابتهم بالحساسية عند تناول حليب الأبقار. ولكن 5% فقط من البريطانيين تم تشخيص عدم قدرتهم على تحمل اللاكتوز وفقًا لمؤسسة الغذاء البريطانية.

وقال الدكتور أنتوني هوبسون:”أجسامنا بحاجة لإنتاج أنزيم يسمى اللاكتاز في الأمعاء الدقيقة لكي تكون قادرة على هضم اللاكتوز، فهو يقلل من اللاكتوز في السكريات الصغيرة التي تسمى الجلوكوز والجلاكتوز ويمكن بعد ذلك هضمها بسهولة.

وأضاف:”تحدث مشكلة عدم تحمل اللاكتوز عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من اللاكتاز، وأكثر شيئين شائعين يدفعان الناس إلى التوقف عن مواصلة الحمية الغذائية عندما يكون لديهم مشاكل بالأمعاء هما الغلوتين ومنتجات الألبان.

وأشار الدكتور هوبسون، إلى أن “الحليب ومنتجات الألبان غالبًا ما تكون مسببًا لظهور أعراض القولون العصبي، وكثيرًا ما يأتي إلينا المرضى وهم على قناعة بأن ما لديهم من مشكلات هضمية هو بسبب عدم تحمل اللاكتوز”.

وبحسب الدكتور هوبسون “إذا كانت لديك مشكلات من تناول منتجات الألبان، يمكنك إجراء اختبار منزلي بسيط: جرب استبدال حليب الأبقار الذي يحتوي على بروتين A1 المرتبط غالبًا بمشكلات في الجهاز الهضمي بحليب يحتوى على بروتين A2 وهو متوافر في محلات السوبر ماركت ولاحظ أعراضه عليك”.

“وإذا لم تصب بأعراض، فمن المحتمل أنك لا تتحمل بروتين A1 وليس اللاكتوز، وقد جربت ذلك مع بعض مرضى القولون العصبي، وكانت النتائج مدهشة حيث شعر معظمهم بالراحة عند تناول الحليب الذي يحتوى على بروتين A2”.

وقال ريك ميلر، اختصاصي التغذية السريرية والرياضية، ومدير التغذية في شركة الحليب A2، إن عدم تحمل اللاكتوز يحدث عندما يفتقر الجسم لأنزيم اللاكتاز اللازم لتكسير اللاكتوز في القناة الهضمية.

وقال، إن 15 % من المواطنين البريطانيين يمكن أن يعانوا نتيجة البروتين A1 وليس من اللاكتوز.

وأضاف ميلر أن:”حليب الأبقار مغذ بشكل لا يصدق إذ يحتوي الكوب الواحد منه على 74 % من الكمية الموصى بها من فيتامين B12 و31 % من الكالسيوم وكلاهما ضروريان لتعزيز المناعة وقوة العظام والصحة العامة”.

وتابع:”المشروبات النباتية مثل: حليب فول الصويا واللوز والشوفان والأرز ليست غنية بالعناصر الغذائية، ويجب أن تكون مدعمة بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي لا يتم امتصاصها بشكل جيد غالبًا، مقارنة بتلك الموجودة طبيعيًا في حليب الأبقار. فإذا كان الحليب العادي لا يناسبك فحاول شرب حليب A2 بدلاً منه”.