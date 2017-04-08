كيف تتخلص من التشنجات العضلية في الساق؟

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

تتسبب تشنجات الساق العضلية في إزعاجك وإيقاظك في منتصف الليل، ذلك بالإضافة للشعور بألم حاد في الساق.

وأكدت الأبحاث، أن هذه التشنجات تزداد خلال الأوقات الأكثر دفئاً من السنة، وفي بعض الأحيان يكون السبب في ذلك هو الجفاف ونقص الإلكتروليت (مادة تحتوي على أيونات حرة تشكل وسطا ناقلا للكهرباء)، كما يتسبب التدخين وشرب الكحول أيضاً في حدوث تلك التشنجات.

وبحسب مجلة “بابا ميل”، يمكن أن يحدث هذا الألم الرهيب المرتبط بتشنجات الساق بسبب الإجهاد العضلي أو الإجهاد الحركي للعضلات، وخاصة إذا كنت تقف لفترات طويلة أو تمشي على أسطح صلبة.

وفي بعض الأحيان يُعالج التشنج عن طريق الأدوية مثل مدرات البول أو الستاتين، وفي هذه الأحوال عليك استشارة الطبيب، وفي هذا المثال جلبنا لك أسهل طرق التخلص من تشنجات الساق.

1- شرب الماء أو الـ “غاتوريد” قبل النوم

يمكن أن تسبب ممارسة التمارين الثقيلة الجفاف، لذلك، يوصي الأطباء بشرب مياه الشرب أو مشروبات الطاقة مثل “غاتوريد” قبل النوم؛ حيث يخفف الماء من التشنجات وجفاف العضلات، كما تحفز المشروبات المعدنية الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم في الجسم.

2- وضع قالب صابون في الفراش

تلك الحيلة القديمة الغريبة فعالة بشكل مدهش كما تعترف بها السلطات الطبية، قم بوضع قالب صابون بين حشية الفراش والغطاء السفلي، حيث يساعد الصابون في العلاج بسبب الانبعاثات الناجمة عنه، أو الضغط اللطيف الذي يحدث على العضلات عند التقلب عشوائياً أثناء النوم.

3- تمارين التمدد

لا تحتاج إلى القيام بروتين التمارين الكامل قبل النوم، فكل ما عليك فعله هو القيام بتمارين التمدد لثلاث دقائق فقط، فذلك سيساعد على تجنب التشنجات أثناء النوم، حيث يمكنك وضع ساق أمام الأخرى، وعليك القيام بثني الركبة أثناء تمديد الساق الأخرى حتى تشعر بتمدد مريح في العضلات.

4- البوتاسيوم والمغنيسيوم

عندما يعاني جسمك من نقص في المعادن، فذلك يُصعب عملية ضخ الدم الكافي لساقيك، فالمغنيسيوم ينظم وظائف العضلات والأعصاب، وضغط الدم ومستويات السكر في الدم، في حين أن البوتاسيوم له وظيفة مماثلة ولكنه أيضاً يلعب دوراً في تنظيم توزيع المياه، لذلك، تناول الأطعمة ذات عناصر البوتاسيوم مثل الموز، والمغنيسيوم مثل المكسرات والعدس والكينوا.

ولكن احذر إذا كان لديك مشاكل في الكلى، فجرعات المغنيسيوم الإضافية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة.