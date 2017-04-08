كيف تمنع الإصابة بعدوى المعدة؟

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

الصيف هو أفضل الفصول لقضاء الوقت في الهواء الطلق أو على الشاطئ أو في الحديقة، ولكن هل تعلم أن الصيف قد يعرضك لخطر الإصابة بأنواع مختلفة من العدوى ومن بينها عدوى المعدة الأكثر شيوعًا، وذلك نتيجة تناول الأغذية والمياه الملوثة، والأكثر صعوبة أن معظم التهابات المعدة معدية.

وتشمل أعراض عدوى المعدة: الإسهال والغثيان والصداع وآلام الجسم وتشنجات المعدة والحمى والقيء في بعض الحالات، ويمكن أن تختلف الأعراض باختلاف أسباب العدوى.

وهناك العديد من الطرق الفعالة التي تمنع عدوى المعدة خلال فصل الصيف، كما يمكن علاج التهابات المعدة عن طريق استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض لفترة أطول.

ويمكنك منع عدوى المعدة عن طريق اتباع بعض النصائح السهلة التي تبدأ من نظافة اليد إلى تناول بعض العلاجات المنزلية الوقائية.

التطعيم

عليك مراعاة تناول التطعيم المناسب في الوقت المناسب، لأن هذا سيوفر الحماية مدى الحياة من الالتهابات التي تسببها الكائنات الدقيقة ويمكنك استشارة الطبيب لمعرفة المزيد عن خطة التطعيم.

نظافة اليدين

غسل اليدين من أهم وسائل الوقاية من عدوى المعدة في الصيف، وهذا سوف يساعد على كسر سلسلة من العدوى، وبالتالي الحماية من مسببات الأمراض وهي واحدة من بين أكثر الطرق فعالية لمنع عدوى المعدة هذا الصيف.

الأدوات الشخصية

بما أن معظم التهابات المعدة معدية، فمن الأفضل استخدام أدوات شخصية منفصلة لكل فرد في الأسرة، خاصة إذا كان لديك أطفال في المنزل لأن الجهاز المناعي لديهم ضعيف.

خزانات المياه النظيفة

خزان المياه في منزلك هو مصدر مهم لمسببات الأمراض وخاصة التهابات المعدة في الصيف، ومن المهم تنظيفه لمنع الإصابة بالعدوى.

الاحتياطات أثناء السفر

الصيف هو أفضل وقت لممارسة الأنشطة في الهواء الطلق والتنزه، ويجب التأكد من وجود مياه من مصدر موثوق به وتجنب تناول عصير أو ماء من الشارع.

لا تتناول الطعام من الشارع

من الأفضل أن تأخذ بعض الطعام من المنزل عند خروجك في نزهة ويساعد ذلك على تجنب الإصابة بعدوى المعدة الناتجة عن تناول الأطعمة غير الصحية وهو أحد أهم الطرق الفعالة التي تمنع عدوى المعدة في الصيف.

تجنب الجفاف

شرب ما يكفي من الماء يتغلب على جفاف الجسم الذي يحدث في فصل الصيف ويساعده على البقاء رطباً وهذا بدوره سوف يمنع العدوى.

تأكد من أنك تتناول ما لا يقل عن 8 أكواب أو أكثر من الماء في يوم واحد.