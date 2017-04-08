بعضها خطر على صحتك.. هل تعرف مدد وطريقة حفظ أنواع الأطعمة المختلفة في الثلاجة؟

المصدر: أحمد نصار– إرم نيوز

يعاني الكثيرون عند حفظ بعض الأطعمة لفترات طويلة في الثلاجة من تعفنها أو تلفها، لذلك كشف بعض الخبراء، عن أن سبب تلك المشكلة يرجع إلى عدم معرفة الكثيرين بأن هناك أطعمًة لا تحتمل البقاء في الثلاجة أكثر من يوم واحد قبل أن تشكل خطرًا على الصحة.

ولتسهيل الأمر، أصدر معهد التدبير المنزلي دليلاً يحدد مدة حفظ أنواع الأطعمة المختلفة في الثلاجة، بدايًة من الحليب وحتى الأسماك، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووفقًا لدليل معهد التدبير المنزلي، فإنه يمكن حفظ الأسماك والمحار في الثلاجة ليوم واحد فقط قبل أن يتم التخلَص منها، حيث وضع تلك النصيحة مجموعة من الخبراء المختصين في مجال التدبير المنزلي.

وينصح الخبراء أيضًا أن تتراوح درجة تبريد الثلاجة ما بين درجة إلى 4 درجات مئوية، وأن يتم لف كل الأطعمة الموجودة في الثلاجة بعناية لتجنب انتقال الملوثات إليها.

كما حذّر الخبراء أيضًا، من أن الأطعمة التي تكون في درجة حرارة الغرفة أو أقل هي التي يمكن وضعها في الثلاجة، وأي أطعمة ساخنة ينبغي أن تترك لتبرد قبل وضعها في الثلاجة، وذلك لأن وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرًة يرفع من درجة حرارتها وربما يؤدي إلى إنهاء صلاحية الأطعمة الأخرى بسرعة أكبر.

ومن أهم النصائح التي أشار إليها الخبراء عند تنظيم محتويات الثلاجة، وضع التوابل على الرفوف العليا ومنتجات الألبان على الرفوف الوسطى والسفلى وليس في باب الثلاجة، أما اللحوم النيئة والأسماك فتوضع على الرف السفلي، وبالنسبة لمكونات السلطة والأعشاب فتوضع في الدرج المخصص لذلك، أما المربّى والمخللات فتوضع في باب الثلاجة والذي يعتبر أدفأ جزء فيها.