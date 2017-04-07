علاجات منزلية لعدوى التهاب الحلق

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

التغيير المفاجئ في الظروف المناخية يمرض الكثير من الناس بالتهاب الحلق البكتيري، ووفقًا للخبراء يحدث هذا في بداية الربيع.

في هذا الوقت تكون تلك العدوى في ذروتها، ومن أجل مكافحتها هناك عدد من العلاجات المنزلية الفعالة التي تساعد على التخلص منها بسرعة.

يوجد عدد قليل من الأعراض الرئيسية لعدوى بكتيريا الحلق، وتشمل ألمًا في الحلق وتورم الغدد الليمفاوية وتورم اللوزتين والحمى والصداع.

وتتطور العدوى عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي كما أن الحرص الشديد والحفاظ على النظافة الشخصية ضروري للغاية للوقاية منها.

هنا عدد من العلاجات المنزلية الطبيعية التي من شأنها أن تساعد في التخلص من عدوى بكتيريا الحلق بسرعة:

العسل والفلفل الأسود

هو واحد من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية، خذ ملعقة صغيرة من العسل ثم أضف قليلًا من الفلفل وقم بلعقه ببطء فسوف تشعر بتأثيره المهدئ في الحلق.

شاي الزنجبيل

خذ قطعة صغيرة من الزنجبيل ونظفه ثم قطعه إلى قطع صغيرة، أضف بعدها قطع الزنجبيل إلى كوب من الماء ثم اتركه يغلي، وتناول المشروب فسوف يساعد على التخلص من عدوى بكتيريا الحلق سريعًا.

خل التفاح

استخدم نصف كوب من الماء الدافئ و1-2 ملاعق صغيرة من خل التفاح ثم استخدمها في الغرغرة،أو أضف 1-2 ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء وتناوله على مدار اليوم.

عرق السوس

واحد من أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية لالتهاب الحلق البكتيري هو جذر العرق سوس، خذ قطعًا صغيرة من 2- 3 من جذر العرق سوس، ثم استخدم هذه المياه في الغرغرة فهذا يساعد في توفير الشفاء السريع من الألم والعدوى.