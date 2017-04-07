علاج منزلي لخفض نسبة الكوليسترول في الدم

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

إذا كنت شخصًا يتبع نمطًا غير صحي ويتناول الطعام بشراهة في كثير من الأحيان، وخاصة الأطعمة الغنية بالدهون وما إلى ذلك، فقد ترتفع مستويات الكوليسترول في الدم لديك، وهو أمر ضار ويؤدي إلى العديد من الأمراض.

وتشير دراسة طبية في موقع “بولد سكاي” إلى أن جسم الإنسان يحتاج إلى كمية معينة من الكوليسترول في الجسم، ولكن عندما يتراكم في الأوعية الدموية فإنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والبدانة والسكتة الدماغية والشلل وارتفاع ضغط الدم.

وعندما يرتفع مستوى الكوليسترول في الجسم، يحدث انسداد في الشرايين يعوق تدفق الدم إلى أجهزة الجسم ما يؤدي إلى تلف الأنسجة لذلك. وإذا كنت ترغب في خفض الكوليسترول بشكل طبيعي اتبع هذا العلاج المنزلي.

المكونات المطلوبة

الكزبرة – ½ كوب

العسل – 1 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

إضافة أوراق الكزبرة في الخلاط مع بعض الماء وطحنها جيدًا، وإضافة كمية من العسل لمضروب الكزبرة ومزج هذه المكونات جيدًا، وتناول الخليط مرة واحدة كل صباح بعد الإفطار لمدة شهرين على الأقل.

وقد ثبت أن هذا العلاج المنزلي يخفض الكوليسترول بشكل جيد للغاية، عندما تتناوله بصورة منتظمة بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام والابتعاد عن الأطعمة الدهنية.

وتعتبر الكزبرة غنية بالألياف، وتحتوى على فيتامين C وتقلل من الكوليسترول الزائد في الأوعية الدموية، كما أن العسل مضاد للأكسدة ويقلل من مستويات الكوليسترول عن طريق تنقية الدم بشكل طبيعي.