تعرّف على 10 أمراض يتم تشخيصها بالخطأ

المصدر: محمود صالح– إرم نيوز

في الواقع، حالات الحصول على خطأ في التشخيص الطبي هي أعلى بكثير مما يمكن أن يتصوره الكثيرون منا، حيث وجد أن الأخطاء التشخيصية قد تؤثر على عدد يصل إلى 12 مليون شخص أو واحد من كل 20 شخصاً أمريكياً بالغاً، بالإضافة إلى ذلك وجد أن نصف هذه الأخطاء التشخيصية قد يكون لها ضرر كبير على صحة المريض.

وقال الدكتور مارك غرابر مؤسس ورئيس جمعية تحسين التشخيص في الطب “إن أي شخص معرض للتشخيص الخاطئ، خاصة إذا كان يعاني من مرض نادر أو مرض شائع والذي يتم التعامل معه بالطريقة النمطية”.

وأضاف “يصعب تشخيص بعض الأمراض والحالات بسبب وجود نفس الأعراض الشائعة، لذلك من المهم للغاية للمرضى الحصول على رأي طبي ثان.

وفيما يلي أكثر10 حالات يتم تشخيصها بالخطأ:

قصور الغدة الدرقية

هي عبارة عن انخفاض إنتاج الغدة الدرقية بشكل غير طبيعي.

أعراضها:

الحزن بالإضافة إلى التعب

زيادة الوزن

الأرق

آلام العضلات/ خشونة

الإمساك

جفاف الجلد



ويتم تشخيصها بالخطأ على أنها:

– اكتئاب

– شيخوخة

مرض الشلل الرعاش

وهو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي.

أعراضه:

رعشة في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو الرأس.

خشونة العضلات

مشاكل مع التوازن أو المشي



ويتم تشخيصه بالخطأ على أنه:

– زهايمر

– السكتة الدماغية

– ضغط عصبي

– إصابة في الرأس

– رعاش

الألم العضلي الليفي

وهو اضطراب مزمن مثل التهاب المفاصل ويتسبب في الشعور بألم كبير.

أعراضه:

القلق أو الاكتئاب

زيادة الحساسية للألم

إرهاق



ويتم تشخيصه بالخطأ على أنه:

– التهاب المفاصل الروماتويدي

– متلازمة التعب المزمن

استسقاء الرأس

اضطراب في الدماغ نابع من انخفاض في امتصاص السائل الدماغي الشوكي.

أعراضه:

مشية غير مستقرة

الخرف

مشاكل البولية



ويتم تشخيصه بالخطأ على أنه:

– مرض الزهايمر

– الشلل الرعاش

التصلب المتعدد

مرض نقص المناعة الذاتية التدريجي الذي يهاجم الجهاز العصبي المركزي.

أعراضه:

تشنجات العضلات

مشاكل في التوازن

رؤية غير واضحة

الضعف الإدراكي



ويتم تشخيصه بالخطأ على أنه:

– عدوى فيروسية

– الذئبة

– مرض الزهايمر

– اضطراب ثنائي القطب

مرض الاضطرابات الهضمية

وهو اضطراب المناعة الذاتية ويتسم بعدم القدرة على هضم الغلوتين، وهو بروتين في حبوب القمح والجاودار والشعير.

أعراضه:

القيء

آلام في البطن والانتفاخ

إسهال

فقدان الوزن

فقر دم

تشنجات الساق



ويتم تشخيصه بالخطأ على أنه:

– متلازمة القولون العصبي

– مرض كرون

– التليف الكيسي

متلازمة التعب المزمن

اضطراب معقد له مجموعة من الأعراض غير معروفة السبب.

أعراضها:

فقدان الذاكرة أو التركيز

التهاب الحلق

الغدد الليمفاوية المؤلمة في الرقبة أو الإبطين

آلام المفاصل وآلام المفاصل غير المبررة



ويتم تشخيصها بالخطأ على أنها:

– جيوب أنفية

– التهاب الكبد

– فيبروميالغيا

– الذئبة

– التهاب المفاصل الروماتويدي

الذئبة

هو مرض التهاب مزمن.

أعراضه:

إعياء

تلف الكلى والقلب والرئة

الطفح الجلدي



ويتم تشخيصه بالخطأ على أنه:

– متلازمة التعب المزمن

– فيبروميالغيا

– التهاب المفاصل الروماتويدي

النوبة القلبية

وهي حالة طوارئ طبية خطيرة يصعب فيها وصول الدم إلى القلب فجأة، عادة عن طريق جلطة دموية.

أعراضها:

عدم الراحة أو الضغط أو الثقل أو ألم في الصدر أو الذراع أو أسفل عظمة الصدر

الشعور بالامتلاء أو عسر الهضم أو الاختناق (وقد يشعر المريض بالحرقة)

التعرق

القيء

الدوخة

الغثيان

ضيق في التنفس



ويتم تشخيصها بالخطأ على أنها:

– قلق

– عسر الهضم

تشريح الأبهر

كثيرا ما يوصف بأنه تمزق يتسبب في حدوث ألم مفاجئ يتمركز عادة في الصدر، ثم ينتقل مباشرة إلى الجزء الأعلى من الظهر.

أعراضه:

ألم مفاجئ في الصدر أو آلام الظهر العلوية

فقدان الوعي

ضيق في التنفس

التعرق

ضعف النبض في ذراع واحد مقارنة مع الآخر



ويتم تشخيصه بالخطأ على أنه:

– حرقة من المعدة

– نوبة قلبية

– السكتة الدماغية