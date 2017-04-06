الانتفاخ.. ما أسبابه، وكيف يمكن معالجته في البيت؟

المصدر: لندن - إرم نيوز

الانتفاخ هي حالة تحدث لكثير من الأشخاص نتيجة تناول أنواع معينة من الطعام، أو بسبب حساسية البعض عدة أنواع من المأكولات أو مشاكل مزمنة في الأمعاء.

وبحسب الدكتور أنتوني هوبسون مدير عيادة أمراض المعدة في لندن فإن الانتفاخ قد يحدث في الجزء العلوي أو السفلي من البطن وأن الحالة الأولى تكون عادة نتيجة لقيام المعدة بتفريغ الطعام بطريقة بطيئة.

وأشار إلى أن الحالة الثانية هي نتيجة عدة عوامل منها النمو غير العادي لبعض أنواع البكتيريا في الأمعاء مما يعيق عملية الهضم.

وأوضح أن هناك سبب رئيسي آخر وهو حساسية بعض الأشخاص لعدة أنواع من الطعام، بسبب الحساسية المفرطة للمعدة وهو ما يستدعي زيارة الطبيب.

وحول كيفية معالجة الانتفاخ في البيت قال الدكتور هوبسون :”حالات الانتفاخ عند معظم الأشخاص يمكن التخلص منها من خلال تناول قطعتين من الخبز الأسمر، كما ينبغي تجنب تناول الطعام الغني بالألياف بكثير لأن ذلك يسبب الانتفاخ”.

وأضاف :”كما أن تناول الفاصوليا والفواكه الغنية بالفراكتوز مثل المانجو يمكن أن تسبب الانتفاخ نظرا لصعوبة هضمها، لذا يفضل تناول أطعمة سهلة الهضم والابتعاد عن المأكولات التي يصعب هضمها.

وعلى سبيل المثال يمكن لمحبي الأرز أن يتناولوا الأرز البسمتي الأبيض بدلاً من الأرز البني والتحول من حليب الأبقار إلى أنواع أخرى، ومن الملفوف إلى خضروات آسيوية سهلة الهضم مثل باك تشوي”.