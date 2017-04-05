بالفيديو.. تطوير جلد بشري إلكتروني أخف من الريشة 

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

طورت مجموعة من الباحثين اليابانيين، جلدًا صناعيًا إلكترونيًا جديدًا، يتيح عرض المعلومات على سطحه عند ارتدائه على جلد الإنسان، وفقًا لتقرير نشره موقع “بي بي سي” الإخباري.

وقال التقرير إن الجلد الإلكتروني سيفتح المجال أمام الاستخدامات الطبية بحيث يمكن عرض بيانات حول المتغيرات الحيوية الخاصة بالجسم من نبض القلب وضغط الدم ونسبة السكر وغيرها من متغيرات جسدية هامة لمتابعتها.

كما أشار الباحثون إلى أن سماكة الجلد أقل 10 مرات من الجلد الطبيعي كما أنه أخف بكثير من وزن الريشة؛ ما سيسهل لصقه على الجلد والتعامل معه بسهولة في الحياة اليومية.

ويتوقع الباحثون أن يتم استخدام الجلد الجديد في المستقبل لعرض مواد فيديو على سطح جلد الإنسان، بحيث يستخدم كشاشة عرض صغيرة متنقلة قابلة للارتداء، كما يمكن استخدامه لرسم الوشم حيث يمكن التحكم في شكله ولونه وتطويره كما يشاء المستخدم عبر تطبيق يتم تحميله على هاتف وربطه لاسلكيًا بالجلد الإلكتروني.