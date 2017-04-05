هل الأطعمة العضوية تستحق ثمنها المرتفع؟

المصدر: أحمد نصار– إرم نيوز

مؤخرًا، تزايد الإقبال على الأطعمة العضوية بشكل كبير خاصة في رغم أسعارها المرتفعة مقارنة بباقي المنتجات فهل تستحق ذلك؟.

وللإجابة عن هذا السؤال، قامت ريانون لامبارت أخصائية التغذية البريطانية بالبحث في ذلك الموضوع بالإضافة إلى البحث بشأن الأسطورة الشائعة بأن الأطعمة العضوية تعني تلقائيًا بأنها صحية.

وكشفت ريانون عن الأطعمة التي تحتوي على بقايا المبيدات بشكل أكبر –وبالتالي يفضل شراؤها عضوية– والأطعمة غير العضوية التي يمكنك شراؤها باطمئنان، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

يختار بعض الأشخاص الأطعمة العضوية لتجنّب تناول الأطعمة التي تحتوي على المبيدات الكيميائية، لكن ريانون تقول إنه لا يوجد دليل قوي بما يكفي ليثبت أن تناول الأطعمة العضوية له فوائد صحية أكثر من الأطعمة غير العضوية.

وتقوم ريانون شخصيًا بشراء “بعض الأطعمة العضوية”، لكن ليست كل الأطعمة التي تشتريها خالية من المبيدات ولكي يعرف الجميع حقيقة الأمر قامت بنشر دليل مفيد للأطعمة العضوية التي تستحق دفع أموال إضافية لشرائها، والأطعمة غير العضوية التي يمكنك شراؤها باطمئنان.

واعترفت ريانون بأن الأطعمة العضوية أفضل خيار، إذا ما أراد الشخص الحد من كمية المبيدات المتبقية في الأطعمة التي يتناولها، وأيضًا هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن بعض الأطعمة العضوية تحتوي على مواد مضادة للأكسدة أكثر من الأطعمة العادية.

وتقول ريانون: “هناك أدلة واضحة تشير إلى أن استهلاك الأغذية العضوية قد يقلل من التعرّض لبقايا المبيدات والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المتواجدة في الطعام، فاختيار الأطعمة العضوية قد يقلل من التعرّض للسموم وبقايا مبيدات الآفات والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ومع ذلك، نسبة السموم الموجودة في الأطعمة العادية أقل بكثير من الحد الأدنى للسلامة، ومن غير المرجّح أن تتسبب في أي أضرار.

لكن حتى مع وجود ما أسمته مجموعة العمل البيئي بـ “الدَزّينَة القذرة”، قامت ريانون بحثّ المتسوقين على عدم تجنّب تلك الأطعمة، إذا لم يتمكنوا من شراء نسختها العضوية.

وحذّرت ريانون قائلة: “لا يجب أن يمنعك ذلك من تناول الفاكهة والخضروات سواء أكانت عادية أم عضوية، لأن ضرر ذلك الأمر سيكون أكثر من نفعه وأيضًا، غسل الخضروات والفواكه جيدًا بماء الصنبور سيساهم بشكل كبير في التخلّص من بقايا المبيدات الموجودة في تلك الأطعمة”.

وأكدت بأن كون الأطعمة “عضوية” لا يعني بالضرورة أنها “صحّية”، وعلّقت قائلة: “هناك العديد من المنتجات العضوية التي لا تزال أغذية مصنّعة تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والسكّر والملح والدهون.

فعلى سبيل المثال، رقائق البطاطس العضوية والمشروبات الغازية العضوية والآيس كريم العضوي ليست بالأطعمة التي تحتوي على أي فوائد صحّية.

وأضافت: “هناك بعض علامات المنتجات العضوية تذكر أن مكونات هذا المنتج طبيعية، مثل استعمال السكّر الخام بدلاً من السكّر العادي لكن رغم ذلك، السكّر لا يزال سكّرًا، ولأن معظمنا يستهلك الكثير من السكّر فمن غير الحكمة أن نعتقد أنه يمكننا استهلاك الكثير من السكّر العضوي.

وعند اختيار الوجبات السريعة العضوية، فإنك بذلك تحصل على وجبة سريعة أفضل قليلاً من الوجبات السريعة العادية، لكن الوجبات السريعة العضوية لا تزال وجبات سريعة أيضًا”.