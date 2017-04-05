5 عادات خاطئة متعلقة بالطعام يمكن علاجها بسهولة (فيديوغرافيك)

المصدر: تقرير - أبانوب سامي، تعليق صوتي - آلاء طاهر

نداوم يومياً على انتهاج العديد من السلوكيات الخاطئة، التي تشكل مجمل خطواتنا اليومية، ونعتقد أنها صحيحة، فيما تواجهنا أمور صعبة نعجز عن فهمها وبالتالي لا يمكننا حلها، ولكن تلك الأمور يظهر لاحقاً أنها بسيطة جداً وحلها لا يتطلب إلا خطوة واحدة أحياناً.

ومن تلك العادات والسلوكيات الخاطئة ما هو متعلق بطريقة تعاملنا مع الطعام والشراب وأدوات المطبخ والطبخ، وعليه فإنه من الضروري أن يكون لدينا الوعي التام بكيفية علاج أي مشكلة من تلك المشاكل، والتي سنجد حلها في ما يأتي من سطور:

طريقة تناول الكب كيك

يصعب تناول الكب كيك دون تلطيخ وجهك بزينتها، ولكن كل ما عليك فعله هو إزالة الغلاف وفصل الجزء السفلي من الكيك قبل وضعه على الجزء العلوي، لتكون ما يشبه السندوتش الذي يمكن ضغطه.

أكياس البطاطس المقلية

دائماً ما كنا نضطر لاستخدام الأطباق أو مد أيدينا داخل أكياس البطاطس المقلية الجاهزة، ولكن في الحقيقة كل ما عليك فعله هو طي الجزء السفلي من الكيس للداخل من جميع الجوانب حتى تظهر الرقائق، ومع نفاد الكمية يمكن ثنيه مرة أخرى.

تقشير البيض المسلوق

يصعب علينا تقشير البيض المسلوق ولكن هناك حلاً بسيطاً لهذه المشكلة المزعجة، حيث يمكن وضع البيض المسلوق في ماء مُثلج به ملعقة صغيرة من صودا الخبز، وعندما تبرد البيضة يمكنك التخلص من القشرة دفعة واحدة بهذه الطريقة.

تنظيف الميكروويف

يواجه الكثير من الناس مشكلة في تنظيف الميكروويف، ولكن الحقيقة هو أن كل ما عليك فعله هو وضع كوب مليء بالخل داخله قبل تشغيل الفرن على حرارة عالية لمدة 10 دقائق، وبعدها كل ما عليك فعله هو مسح الجهاز من الداخل بأسفنجة مبللة لتنظيفه فقط.

طريقة تنظيف الخلاط

يواجه الكثير من الناس صعوبة في تنظيف الخلاط بعد تحضير العصائر وما شابه، ولكن كل ما عليك فعله هو إضافة بعض الماء الساخن حتى منتصفه، وبعض الصابون قبل تشغيل الخلاط على أعلى مستوياته وشطفه جيدًا بالماء.