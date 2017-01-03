اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان داخل الجهاز الهضمي (صور)

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

اكتشف فريق من العلماء عضوًا جديدًا متخفيًا في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان، من شأنه أن يُعيد كتابة كل ما كنا نظن أننا نعرفه عن أعضائنا الداخلية.

وبحسب مجلة لانسيت الأسبوعية، التي تُعد أشهر المجلات الطبية في العالم، فإن العضو المُكتشف اسمه “مساريق”، وهو مبطن بعدد كبير من “الصفاق” التي يعلقها المعدة والأمعاء الدقيقة والبنكرياس والطحال، وغيرها من الأجهزة إلى الجدار الخلفي للبطن.

وكانت أبحاث سابقة ذكرت أن “المساريق” عبارة عن حقيبة خليط من تفتت الهياكل، لكن الدراسة الجديدة أكدت انه جهاز منفصل ووظيفته غير واضحة، وما يزال غير معروف لديهم، إذا يتجزأ من النظام المعوي أو القلب والأوعية الدموية.

رغم ذلك، فاكتشاف العضو الجديد هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية، لدراسة أكثر عمقا لمعرفة دوره في الـتأثير على الجسم ومكافحة الأمراض إن وُجدت.

ويجري حاليا تحديث الكتب الطبية لتشمل المعلومات الجديدة حول الاكتشاف الجديد وذلك وفقاً لمجلة لانسيت الدولية.