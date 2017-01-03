ما فوائد “زيت اللوز” لشعرك؟

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

زيت اللوز، هو واحد من الزيوت الغنية والمغذية، التي يتم استخراجها من اللوز، وتتوفر في نوعين منه، أحدهما يسمى زيت اللوز المر، والآخر زيت اللوز الحلو.

وبحسب موقع “بولدسكي”، الزيت الحلو، هو نوع يمكن تناوله على عكس زيت اللوز المر، حيث يفيد البشرة وعملية الهضم والعناية بالشعر، فهو غني بالعناصر الغذائية، مثل الأحماض الدهنية الأحادية، غير المشبعة، والفيتامينات مثل E، والذي يعرف بأهميته البالغة للشعر والجلد.

ومن أكثر الأشياء المدهشة التي يقوم بها زيت اللوز، هو أنه بمثابة مرطب طبيعي للبشرة، ويحافظ على الجلد رطبًا لفترة طويلة، ويحد من علامات الشيخوخة.

وإليك مزايا مدهشة لـ”زيت اللوز”:-

علاج لقشرة الرأس

يساعد زيت اللوز، على التخلص من خلايا الجلد الميتة، فتدليك فروة الرأس به يساعدك على التخلص من الخلايا الميتة، على فروة رأسك، وتطهيرها بدقة.

يسرع من نمو الشعر

وهو مصدر جيد للمغنيسيوم، ويساعد على منع تساقط الشعر، كما يستخدم اللوز في الكثير من المنتجات المخصصة لنمو الشعر.

لمعان الشعر

بعد غسل شعرك، قومي بوضع بضع قطرات من زيت اللوز، وستحظي بملمس حريري رطب ولامع.

يعالج الشعر التالف

تدليك فروة الرأس بزيت اللوز على الأقل مرتين في الأسبوع، يعالج تلف الشعر.

يقلل التقصف

بعض الناس يعانون من تقصف الشعر، قم بوضع زيت اللوز على أطراف الشعر، لأن ذلك يعالج التقصف.

علاج للشعر الخشن

يحتوي زيت اللوز، على فيتامين E، الذي يعمل على تغذية الشعر وترطيبه وتنعيمه.