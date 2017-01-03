ما لا تعرفينه عن فترة الحيض

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

تعتبر فترة الحيض عند المرأة، من الأوقات المحرمة في العديد من البلدان، وذلك لما تواجهه النساء خلالها من الألم الشديد والمعاناة.

وبحسب موقع “بولدسكي”، فإن مصدر هذه المعاناة والخوف من تلك الفترة، هو وجود عدد من الأساطير والمعتقدات الخاطئة المتعلقة بها مثل.

– الأسطورة الأولى: يجب ألا تستخدمي السدادة القطنية، خوفًا على عذريتك.

الحقيقة: ليس هناك شرط لسن المرأة، من أجل استخدام السدادة القطنية، حيث يعتقد البعض أنها، ستدمر عذرية المرأة، وأن غشاء البكارة سيتضرر، حسنًا، إنها مجرد اعتقادات خاطئة!

الأسطورة الثانية: لا يمكن أن يحدث حمل أثناء الدورة الشهرية

الحقيقة: هذا ليس صحيحًا، حيث يمكن أن يحدث الحمل خلال فترة الحيض، لأن الحيوانات المنوية يمكن أن تبقى حية من 3-5 أيام، والتبويض يمكن أن يحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من الحيض.

الأسطورة الثالثة: لابد أن يستمر الحيض لمدة أسبوع

الحقيقة: تختلف مدة الدورة الشهرية، من امرأة لأخرى، والفترة الطبيعية، تمتد بين 3 و7 أيام، فإذا كانت المدة عادة أطول أو أقصر من ذلك، عليك بزيارة الطبيب.

الأسطورة الرابعة: تمتعي بالراحة وتجنبي ممارسة التمارين الرياضية

الحقيقة: ممارسة التمارين، تؤدي إلى السيطرة على أعراض الدورة الشهرية، وتقلصات الحيض، كما تزيد من إمدادات الأكسجين إلى العضلات، ولذلك ممارسة الرياضة جيدة، خلال الدورة الشهرية!.

الأسطورة الخامسة: هناك سن معينة لحدوث أول دورة شهرية

الحقيقة: لا يوجد سن معينة لحدوث أول دورة شهرية، لأن الفتيات يبدأن الحيض في أي عمر، بين 9 و15 عامًا، ولكن إذا لم يظهر أي مؤشر لها عند عمر 15 عامًا، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

الأسطورة السادسة: السدادة القطنية يمكن أن تضيع داخل المهبل!

الحقيقة: يمكن أن نسمي هذا نكتة! لأنه لا شيء يمكن أن يضيع في المهبل، لأنه ليس كهفًا، حيث ينتهي مهبل المرأة عند عنق الرحم.!.

الأسطورة السابعة: يمكنك تقصير أو تأخير الحيض

الحقيقة: يجب ألا تحاولي محاربة الدورة الشهرية الطبيعية في الجسم، لأنها عملية طبيعية، وعرقلتها يمكن أن تسبب لك مشكلات صحية أخرى.