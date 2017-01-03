لن تصدق.. 4 فوائد مدهشة للفوشار

المصدر: خاص – إرم نيوز

يعتقد العديد من الناس أن الفوشار من المأكولات غير الصحية، ولكن العكس هو الصحيح، إذ يتمتع الفوشار بـ4 خصائص ترشحه ليكون أحد الأطعمة المفيدة.

يساعد على الهضم

يعمل الفوشار على تحسين عملية الهضم، لأنه من الذرة، والذرة من الحبوب الكاملة المفيدة جدا.

حركة الأمعاء

ينظم الفوشار حركة الأمعاء باعتباره مصدرا للألياف.

يقي من الأمراض

يقلل الفوشار من خطر الإصابة بالبواسير وسرطان القولون، ويخفض الكولسترول لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع تسرب الدهون إلى الشرايين.

للشيخوخة والوزن

يعمل الفوشار على محاربة الشيخوخة، كما أنه يساعد على فقدان الوزن لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف.