ما هي أعراض التوحد؟

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

تختلف أعراض “التوحد” وتتنوع بشكل كبير، لكن كل المصابين به يعانون من بعض الأعراض الأساسية:

– التفاعلات والعلاقات الاجتماعية

لديهم مشكلات كبيرة في القدرة على تنمية مهارات التواصل غير اللفظي، مثل حديث العين، وتعبيرات الوجه، ولغة الجسد.

– الفشل في إقامة صداقات مع الأطفال من نفس العمر

حيث تنعدم الرغبة لدى الطفل في مشاركة أشخاص آخرين، أوقات المرح أو الإنجازات.

– عدم التعاطف

الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد، يجدون صعوبة في فهم مشاعر شخص آخر، مثل الألم أو الحزن.

– التواصل اللفظي وغير اللفظي

مثل التأخر أو انعدام القدرة على الكلام، حيث إن 40%من الذين يعانون من مرض التوحد، لا يتحدثون.

– صعوبة اتخاذ الخطوات اللازمة وقت المحادثة

المصابون بمرض التوحد، يصعب عليهم الاستمرار في محادثة بدؤوها.

– النمطية والاستخدام المتكرر للغة

الأشخاص الذين يعانون من التوحد، غالبا ما يعيدون مرارًا وتكرارًا عبارة سمعوها سابقًا “لفظ صدوي”.

– صعوبة في فهم وجهة نظر الآخر

على سبيل المثال، لايستطيع مريض التوحد، أن يفهم فكاهة قالها شخص آخر، ولا يستطيع أن يفهم المعنى الضمني.

– رغبة محدودة في ممارسة الأنشطة أو اللعب

غالبًا ما يركز الأطفال الصغار المصابون بالتوحد، على أجزاء من اللعب، مثل عجلات السيارة، بدلاً من اللعبة بأكملها.

– الانشغال بموضوعات معينة

على سبيل المثال، قد ينجذب الأطفال الأكبر سنًا، والبالغون المصابون بالتوحد، نحو ألعاب الفيديو، وبطاقات التداول، أو اللوحات.

– الحاجة إلى الروتين

الأطفال الذين يعانون من التوحد، يصرون على اتخاذ نفس الطريق كل يوم إلى المدرسة.