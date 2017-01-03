ما هي أعراض التوحد؟

تختلف أعراض “التوحد” وتتنوع بشكل كبير، لكن كل المصابين به يعانون من بعض الأعراض الأساسية:
– التفاعلات والعلاقات الاجتماعية
لديهم مشكلات كبيرة في القدرة على تنمية مهارات التواصل غير اللفظي، مثل حديث العين، وتعبيرات الوجه، ولغة الجسد.
– الفشل في إقامة صداقات مع الأطفال من نفس العمر
حيث تنعدم الرغبة لدى الطفل في مشاركة أشخاص آخرين، أوقات المرح أو الإنجازات.
– عدم التعاطف
الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد، يجدون صعوبة في فهم مشاعر شخص آخر، مثل الألم أو الحزن.
– التواصل اللفظي وغير اللفظي
مثل التأخر أو انعدام القدرة على الكلام، حيث إن 40%من الذين يعانون من مرض التوحد، لا يتحدثون.
– صعوبة اتخاذ الخطوات اللازمة وقت المحادثة
المصابون بمرض التوحد، يصعب عليهم الاستمرار في محادثة بدؤوها.
– النمطية والاستخدام المتكرر للغة
الأشخاص الذين يعانون من التوحد، غالبا ما يعيدون مرارًا وتكرارًا عبارة سمعوها سابقًا “لفظ صدوي”.
– صعوبة في فهم وجهة نظر الآخر
على سبيل المثال، لايستطيع مريض التوحد، أن يفهم فكاهة قالها شخص آخر، ولا يستطيع أن يفهم المعنى الضمني.
– رغبة محدودة في ممارسة الأنشطة أو اللعب
غالبًا ما يركز الأطفال الصغار المصابون بالتوحد، على أجزاء من اللعب، مثل عجلات السيارة، بدلاً من اللعبة بأكملها.
– الانشغال بموضوعات معينة
على سبيل المثال، قد ينجذب الأطفال الأكبر سنًا، والبالغون المصابون بالتوحد، نحو ألعاب الفيديو، وبطاقات التداول، أو اللوحات.
– الحاجة إلى الروتين
الأطفال الذين يعانون من التوحد، يصرون على اتخاذ نفس الطريق كل يوم إلى المدرسة.