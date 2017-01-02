للمرة الأولى في العالم.. نجاح عملية زراعة يد لشخص ولد دونها

المصدر: إلياس توما - إرم نيوز

أعلن أطباء من المستشفى الجامعي في مدينة فراتيسلاف البولونية، عن نجاحهم في إجراء عملية جراحية فريدة من نوعها في العالم، حيث نقلوا يدًا إلى مريض ولد دونها قبل أكثر من 30 عامًا.

وقال الطبيب البولوني آدم دومانوسوفيتز الذي قاد الفريق الطبي، إن “العملية استغرقت أكثر من 13 ساعة، وأن اليد التي خيطت أخذت من شخص تبرع بها قبل وفاته”، مشيرًا إلى أن “العملية تكللت بالنجاح كون الجسم لم يرفض اليد الغريبة”.

وأضاف أن “اليد حاليًا جامدة، غير أن المريض البالغ من العمر 32 عامًا يستطيع الآن تحريك أصابعه، الأمر الذي يبدو واعدًا، لأنه في كل يوم تزداد الاحتمالات بأن كل شيء سينتهي على ما يرام”.

وأشار إلى أن “المريض يتناول الآن مضادات حيوية كي يتم منع حدوث ردود فعل سلبية من جهاز المناعة في الجسم كي لا يتم رفض هذه اليد”.

ورأى أن هذه العملية ستفتح المجال أمام إمكانيات جديدة لمئات الآلاف من الناس في كل أنحاء العالم، الذين ولدوا دون أطراف ويضطرون إلى استخدام الأطراف الاصطناعية”.