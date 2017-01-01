شركة “حلال” ترتكب جريمة بحق الدجاج في إنجلترا (فيديو)

المصدر: أحمد نصار - إرم نيوز

تخلت شركة دجاج حلال في إنجلترا، عن المشاعر الإنسانية، حيث اتضح أن العمال قاموا بغلي الدجاج حياً دون ذبحه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قام عمال المصنع بغلي أكثر من 60 دجاجة حية، دون ذبحها في مسلخ للحوم الحلال.

وأدت المعدات التالفة بمصنع “وان ستوب” للحوم الحلال بمدينة آي الإنجليزية إلى سقوط أكثر من 81 دجاجة في الماء المغلي، دون ذبحها في حادثتين منفصلتين خلال 4 أشهر.

ويستخدم المصنع حوضًا من المياه المشحونة كهربائيًا، والتي تعمل على صعق الدجاج قبل ذبحه، لكن، في أول حادث عندما توقف حوض المياه عن العمل، اضطر العمال لقطع عنق كل دجاجة وهي حيّة.

وبعد ذلك، اندلعت مشادة كلامية بين جزارين يعملان بالمصنع، بسبب جودة عملية الذبح، وأن بعض الطيور مرت دون أن يتم ذبحها.

وأدت هذه المشاجرة إلى سقوط 64 دجاجة في الماء المغلي، وهي حية لمدة دقيقتين.

وكان على العمال الذين غادروا الشركة الآن أن يحافظوا على سير الإنتاج، الذي ينتج من 60 ألف إلى 100 ألف دجاجة يوميًا.

واعترف مصنع |وان ستوب|، الذي يزود أكبر المحال التجارية، أن هناك 81 دجاجة قد سقطت في الماء المغلي دون ذبحها.

وسقطت هذه الطيور في حوض المياه المغلي، الذي من المفترض أنه يزيل الريش من على الطيور، لكن بعد ذبحها.

و قالت الشركة إنها تخلصت من هذه الطيور ولم تُرسل للمحال التجارية.

وكان صاحب الشركة رانجيت سينغ، وهو رجل أعمال مليونير يُعرف باسم “ملك الدجاج” قد تم تغريمه بمبلغ 8 آلاف جنيه إسترليني، وإلزامه بدفع 6 آلاف جنيه إسترليني للتكاليف، إلا أنه قال إنه “لا يشرف يوميًا على تشغيل المصنع”.

وأشارت الشركة، إلى أن الطيور ماتت في حادثة واحدة في شهر يوليو/ تموز من العام 2015، لكن صحيفة “ذا تايمز” ذكرت أن الدجاج سقط في الماء المغلي في 10 حوادث مختلفة، وفي أيام مختلفة.

وأخبرت شركة “وان ستوب” صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بما يلي: “نحن نأسف بشدة لما حدث في يوليو عندما ذاق 81 طائرًا معاناة لا داعي لها، وقد حدث هذا الأمر في اليوم الأول لتشغيل المرفق في مدينة آي، كما تم طرد العمال المسؤولين عن هذه الحادثة”.

وأضافت الشركة: “منذ هذه الحادثة، فرضت الشركة مزيدًا من التدريب على العمال، وتم تحسين نظام المراقبة”.

يذكر أن هناك العديد من المتاجر الشهيرة في بريطانيا، تبيع الدجاج الذي تنتجه شركة “وان ستوب”.

وأشار أصحاب تلك المتاجر، إلى أنهم لم يبيعوا ذلك الدجاج المذكور في الحادثة، وطالب نشطاء حقوق الحيوان، بشن حملة على هذه المذابح، والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية.