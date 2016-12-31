5 مؤشرات تكشف إفراطك بتناول الملح

المصدر: إلياس توما - إرم نيوز

يُلحق الإفراط بتناول الملح ضررا بالعديد من الأعضاء الحيوية في الجسم لاسيما الكليتين، ورغم ذلك فإن الكثير من الأشخاص لاينتبهون ولايبالون لهذا الأمر الذي يجعل الجسم يصدر إشارات تحذيرية بطرق مختلفة قد لا يفهمها الكثيرون.

تقول الدكتورة التشيكية ايلينا نوفوتنا من العيادة الداخلية في المشفى الجامعي في براغ، إن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن تناول 5 غرامات من الملح يوميا هو الحد الأقصى المسموح به، مشيرة إلى وجود 5 مؤشرات يطلقها الجسم عندما تصله كميات كبيرة من الملح، وهي كالتالي.

1ــ صعوبة وضع و سحب الخاتم من الأصبع

يؤدي الافراط في تناول الملح الى إعاقة الماء من الخروج من الجسم الأمر الذي يؤدي الى نشوء مختلف التورمات والانتفاخات، ولذلك يجد الكثير من الناس صعوبة في وضع الخاتم أو سحبه من الأصابع.

وهذا الأمر لا يحدث بسبب زيادة الوزن، وإنما لأن الخاتم يتحول إلى بكرة بسبب الماء أو بالأحرى بسبب الملح .

2ــ جفاف في الفم

يؤدي تناول المواد الغذائية المالحة إلى الشعور بالعطش، غير أنه مع التقدم في العمر تتراجع القدرة على تحسس العطش الأمر الذي يجعل الجسم يعاني من الجفاف ولهذا يرسل إشارة سريعة عن طريق شعور الشخص بجفاف في الفم .

3ــ ألم في الرأس

يؤدي الإفراط في الملح إلى الشعور بألم وصداع في الرأس أشد بـ 3 مرات مقارنة بالذين لا يفرطون في تناوله، لأنه ثبت علميا وجود صلة بين ألم الرأس وبين ضغط الدم المرتفع، و الملح كما هو معروف يعتبر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع ضغط الدم .

4 ــ التردد على الحمام بكثرة

لايؤدي الإكثار من شرب الماء فقط إلى التردد على الحمام بكثرة وإنما قد يحدث ذلك أيضا بسبب تناول المواد الغذائية المالحة، لأن الملح عدو خطير للكليتين اللتين يتوجب عليهما العمل بشكل أكبر أثناء وصول كميات أكبر من الملح ولهذا يزداد تردد الشخص على الحمام .

5 ــ صعوبات في التركيز

يؤدي الافراط بتناول الملح إلى صعوبات في القدرة على التركيز وفي عمل الذاكرة وتقليص القدرة على التفكير الابداعي، لأن الجفاف في الجسم يؤدي إلى إضعاف أجهزة التفكير، كما يؤثر في نوعية المزاج .